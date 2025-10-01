En las últimas horas, Morena Rial fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) destinado exclusivamente a mujeres. Este penal funciona como uno de los principales centros penitenciarios para internas de la provincia de Buenos Aires.

A menudo, en el lenguaje cotidiano se hace referencia al “Penal del Melchor Romero”, que en realidad no es una única cárcel, sino un complejo de establecimientos carcelarios ubicados en Melchor Romero. Entre ellos se encuentran varias unidades como la Unidad 10, la 34, la 45 y otras instalaciones.

Por su parte, la Unidad 51 de Magdalena es un centro independiente, especializado en alojar a mujeres, con condiciones y protocolos propios del régimen penitenciario femenino.

El traslado de Morena Rial a este penal se da en un contexto judicial complejo, luego de que la Justicia revocara su excarcelación.

Morena Rial fue trasladada al penal de Magdalena (Foto: web)

Toda la información sobre el penal de mujeres donde pasará sus días Morena Rial

Nombre completo: Unidad 51 Femenina de Magdalena.

Ubicación: Forma parte del complejo penitenciario Magdalena, provincia de Buenos Aires.

Apertura: Inaugurada en diciembre de 2005 como Sub-Unidad Femenina dependiente de la Unidad 28 Magdalena.

Infraestructura:

Planta baja: Pabellón semi-abierto bajo modalidad estricta y atenuada. Acceso a jardín y áreas de talleres. Cocina y Salón de Usos Múltiples (SUM). Pabellón de Separación del Área de Convivencia (PSAC) con 3 celdas unicelulares. Pabellón de Sector de Seguridad con 3 celdas para 8 personas cada una. 2 celdas de admisión.

Primer piso: Pabellón Común con 13 celdas, cada una con capacidad para 9 internas. Pabellón de buena conducta y para estudiantes. Cada pabellón cuenta con lavadero, duchas y baños.



Actividades y programas:

Talleres y labores en cocina, limpieza, economato, jardín y huerta.

Actividades físicas.

Cursos de asistencia infantil, artesanías y costura.

Educación formal: escuela primaria y secundaria.

El Código de Identidad en la Unidad 51: la estricta uniformación reglamentaria de las internas

La vestimenta de las internas alojadas en unidades carcelarias como la Unidad 51 de Magdalena es mucho más que simple ropa; constituye un elemento esencial del régimen de seguridad y disciplina. La uniformación, de carácter obligatorio, es regulada con estricta precisión por el Servicio Penitenciario, buscando asegurar el control, facilitar la identificación y eliminar elementos de distracción o peligro.

Las internas deben utilizar una indumentaria reglamentaria que se distingue claramente de la utilizada por el personal de la fuerza, cuyos uniformes son típicamente de tonos oscuros como el azul, negro o gris. La normativa penal exige que la ropa de las detenidas sea de un color uniforme específico, a menudo un tono claro o llamativo, que evite la confusión con los funcionarios y aumente la visibilidad dentro del predio.

El protocolo es detallado en cuanto a lo permitido y lo prohibido: la indumentaria debe ser simple y carecer de accesorios que puedan utilizarse indebidamente o comprometer la seguridad. Están expresamente prohibidas las prendas que simulen uniformes oficiales, así como elementos de vestuario comunes en el exterior, tales como:

Ropa con capucha.

Cinturones.

Calzado de tacón alto, plataforma o botas.

Prendas escotadas, transparentes o excesivamente ajustadas.

Cualquier artículo que contenga metal (como aros de sostén) o que pueda ser considerado un elemento peligroso.

De esta manera, la uniformación no solo sirve como una marca de la condición de detención, sino que también subraya la disciplina y el orden, siendo la vestimenta el único código de identidad permitido dentro de los muros del penal.

Unidad 51 de Magdalena donde está presa Morena Rial. (Foto: SPB)