Jorge Rial volvió a dar que hablar en medio del delicado presente de su hija Morena. La joven fue nuevamente detenida y trasladada a la cárcel de Magdalena, más precisamente a la Unidad 51 de mujeres, luego de incumplir con las medidas procesales que tenía vigentes.

Lejos de ahonda en el tema públicamente por esta situación, el conductor sorprendió con un llamativo posteo en sus historias de Instagram. En la imagen, se lo ve disfrutando al aire libre, en un patio con pileta, mientras sostiene un habano.

“Entre Argenzuela y Argenzuela”, escribió Rial, acompañando el texto con un arroba de la marca. Lo curioso fue que este gesto representó su primera publicación tras la noticia de la detención de Morena.

El llamativo posteo de Jorge Rial tras el ingreso de Morena a la cárcel de Magdalena. Foto: Captura de Instagram Stories (@jrial) Por: Fabiana Lopez

POR QUÉ RENUNCIÓ EL ABOGADO DE MORE RIAL TRAS SU DETENCIÓN EN LA CAUSA POR ROBO

La situación de Morena Rial suma un nuevo capítulo inesperado. Luego de ser detenida en el marco de una causa por robo, su abogado, Miguel Ángel Pierri, decidió dar un paso al costado y presentó formalmente la renuncia a su representación.

La noticia se conoció a través de un documento judicial que fue difundido por la cuenta de X (antes Twitter) de LAM. En el escrito, Pierri —junto a Martín Nahuel Montalto— comunicó al juez que dejaban de manera “indeclinable” la defensa asignada a la hija de Jorge Rial.

“Por medio de la presente, esta parte renuncia de manera indeclinable a la defensa asignada oportunamente por la Srita. Morena Rial”, se pudo leer en el posteo que rápidamente se viralizó.

Así anunció Pierri que ya no será el abogado de More Rial. Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

La decisión de Pierri deja a More en una situación aún más complicada dentro de la causa, ya que ahora deberá buscar de urgencia un nuevo representante legal que la acompañe en su delicado momento judicial.