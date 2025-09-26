El caso de Morena Rial sumó un nuevo y explosivo capítulo en las últimas horas. Según reveló Ángel de Brito en sus redes sociales, la Justicia podría dar marcha atrás con la excarcelación que se le había concedido días atrás en el marco de la causa por robo agravado, y la mediática enfrenta ahora un panorama complicado.

El conductor de LAM compartió parte del documento judicial en el que la fiscalía solicita la revocación de la excarcelación, al considerar que la imputada no cumplió con los requisitos impuestos. Entre las falencias se destacan la falta de constancia de tratamiento psicológico o psiquiátrico (con modalidad, frecuencia y profesionales actuantes). La ausencia de comprobantes laborales o de medios de subsistencia. Y la falta de justificación de las ausencias registradas en las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre.

“La nueva pide que se revoque la excarcelación de #MorenaRial. ¿Puede ir presa?”, escribió De Brito en X (antes Twitter), instalando la pregunta que hoy rodea a la hija de Jorge Rial.

Foto: X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

De esta forma, la joven, que había quedado en libertad bajo condiciones tras ser acusada de integrar una banda que cometió delitos en la zona norte del Gran Buenos Aires, podría enfrentar nuevamente la prisión preventiva si la Justicia hace lugar al pedido fiscal.

Foto: Instagram (@moreerial)

MORE RIAL ESTALLÓ CONTRA CARMEN BARBIERI TRAS SUS FUERTES DECLARACIONES

El enfrentamiento entre More Rial y Carmen Barbieri sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Luego de que la conductora revelara que decidió instalar cámaras de seguridad en su casa tras los episodios de hostigamiento que denunció, la hija de Jorge Rial salió con los tapones de punta y no se guardó nada.

Desde sus historias de Instagram, Morena apuntó directamente contra Barbieri con durísimas palabras: “Es un montón, la exageración por tener prensa no tiene límite. Lamentablemente hay dinosaurios que necesitan volver a tener un minuto de brillo, utilizando la imagen de @morerial para lograr su triste cometido. ¡Muy patético!”, escribió Alejando Cipolla –el abogado de la joven- sobre la nota de Ciudad Magazine con las declaraciones de la capocómica.

Pero eso no fue todo. En otro mensaje, la mediática redobló la apuesta con un descargo todavía más picante: “Volvimos a la época antes de Cristo, jajaja, pedazo de vieja quebrada”, lanzó. Y cerró sin filtro: “Andá átale las manos a tu hijo y enséñale a tratar a una mujer”.

¡Tremendo!