A 24 horas de haberse presentado a declarar en la causa que tiene junto a otros jóvenes por robo, Morena Rial protagonizó un violento incidente en el boliche Kapital de Liniers que terminó a los botellazos y en el que tuvo que intervenir la policía.

Este jueves en LAM, Ángel de Brito presentó un video de la violenta escena que se dio en un local bailable mientras le daba las gracias por los varios videos que le provee a través de terceros para hacer una suerte de “noticiero sobre ella”.

Foto: Instagram (@moreerial)

Pepe Ochoa contó que Morena encaró a una joven de la que sospechaba que estaba tratando de seducir a su pareja con una botella en la mano al grito de “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”.

MORENA RIAL PROTAGONIZÓ UN VIOLENTO INCIDENTE EN UN BOLICHE Y FUE DEMORADA POR LA POLICÍA

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen…. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, agregó,

“La sacaron del boliche y ella andaba en piernas, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”, agregó el panelista mientras la producción ponía al aire las imágenes que un peatón tomó de la escena.

Foto: Instagram (@moreerial)

“¡Ella está en culo! No puedo creer que genere este quilombo”, se sorprendió Marcela Feudale. “Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”, agregó Ochoa.

