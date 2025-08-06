Morena Rial volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez, recogió el guante y salió al cruce con todo. Luego de que Pepe Ochoa contara en LAM que la joven había sido detenida en un operativo en General Paz, la hija de Jorge Rial explotó en las redes y desmintió absolutamente todo.

“Me tienen cansada con las pelot… que hablan e inventan”, arrancó furiosa More desde sus historias de Instagram. Según relató, ella no estaba manejando, ni fue detenida, ni estuvo involucrada en ningún hecho delictivo. “Primero, antes de dar una información, verifiquen las cosas”, reclamó.

Morena no solo desmintió la noticia, sino que apuntó con munición pesada contra los medios y especialmente contra el panelista del ciclo de Ángel de Brito: “Este pobre pel… da información mía todo el día e intenta ensuciar mi imagen. Le sirvió mi detención en el verano para robar 20 días de cámara. Infeliz, comprate una vida y hablá de tu familia nefasta que tenés”, disparó sin filtro.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

Sobre lo sucedido realmente, Morena explicó que lo que hubo fue una confusión: “Esto pasó el sábado, no ayer. Yo estaba con el auto detenido por una pinchadura. No tenía nada que ver con el operativo, que era por dos menores que habían robado un auto”, aclaró, acompañando su descargo con un reporte policial que la desvincula completamente del hecho. Y como broche final, Morena remató con un mensaje directo a los medios: “Dejen de hablar de mí, manga de fracasados”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL EXPLOSIVO MENSAJE DE MORENA RIAL EN LAS REDES: “ME CANSÉ DE ESTAR Y SER BUENA”

Morena Rial volvió a encender las redes con un durísimo descargo en sus historias de Instagram, en el que apuntó sin filtro contra personas que, según ella, se muestran como familiares cercanos de su hijo, pero no se comportan como tales.

“Para todos los que se golpean el pecho diciendo que son familia de mi hijo o lo que sea, manéjense. Mi hijo no necesita andar mendigando cariño a ninguno, vayan a hacerse los que les importa bien a la mier…”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial, que es mamá de Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni; y tiene a su bebé Amadeo con Matías Ogas.

Luego, dejó en claro que decidió poner un freno a esas actitudes: “Me cansé de estar y ser buena, manéjense”, agregó, sin querer ahondar a quienes estaban dirigidas sus palabras. Y cerró, sin filtro: “Y al que le quepa, que se lo ponga, corta”

¡Tremendo!