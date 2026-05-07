Gladys “La Bomba Tucumana” volvió a dar que hablar en Gran Hermano: Generación Dorada tras protagonizar un intenso momento de histeriqueo con Manuel “Manu” Ibero que dejó a todos en shock.

Todo comenzó durante una charla relajada entre ambos, cuando la cantante elogió el perfume del participante y el clima empezó a subir de temperatura rápidamente.

“Wow, mi amor, ¡qué rico!”, lanzó La Bomba mientras olía la fragancia de Manu. Y lejos de frenarse, redobló la apuesta con una frase que encendió la gala: “En serio, es para comértelo. Te siento ese perfume y te quiero comer la boca”.

Foto: Captura (Telefe)

La situación no pasó inadvertida y desde el estudio decidieron intervenir en vivo para preguntarle directamente qué estaba pasando entre ellos.

“Recién creo que interrumpimos algo”, comentó Santiago del Moro entre risas, mientras enfocaban a los dos muy cerca dentro de la casa. Sin esquivar el tema, Gladys confirmó que ya hasta tienen planes juntos: “Me pidió una cita y yo la acepté. Como estoy sola por acá pululando de acá para allá… y la verdad que con él puedo mantener una charla”.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más explosivo llegó cuando le recordaron una frase que había dicho segundos antes y que no pasó desapercibida para nadie: “Te autorizo a que me comas la boca”, fue el comentario de la cantante que generó todo tipo de repercusiones en la casa.

¿Nace una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

Luego del momento de pura tristeza que se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada con la salida de Gisela “Yipio” Pintos por decisión personal (debido a un tema de salud de su mamá), Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana, pero solo para el público ya que los jugadores no accedieron a esa información por deberse a una “placa oculta”.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló al aire (pero sin que los chicos sepan) que Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela de Lucía quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son seis los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar que el conductor podría sacar de placa en los próximos días a algunos jugadores, y el resto quedará a merced de la decisión del público antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?