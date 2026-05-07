Mario Pergolini atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal: murió su mamá y, debido a esta triste situación, Otro Día Perdido -el ciclo que conduce por eltrece- no tendrá su emisión habitual.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Pablo Montagna a través de sus redes sociales, donde informó que el programa no se grabó y que en su lugar saldrá al aire una edición especial con “lo mejor de la temporada”.

“Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido”, escribió Montagna en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Foto: Captura de X (@@pablomontagna) Por: Fabiana Lopez

Hasta el momento, Pergolini no realizó declaraciones públicas sobre la muerte de su madre, mientras recibe el acompañamiento de su entorno más cercano en medio del profundo dolor.

La noticia generó una inmediata repercusión entre seguidores y figuras del medio, que comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y condolencias al presentador.

Pablo Montagna: “Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido“.

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MARIO PERGOLINI SORPRENDIÓ A SUSANA GIMÉNEZ EN SU CUMPLEAÑOS CON UN INSÓLITO VIDEO

Este 29 de enero de 2026, Susana Giménez celebró sus 82 años y, como suele ocurrir, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor, admiración y reconocimiento de amigos históricos, colegas y figuras del espectáculo. Sin embargo, uno de los saludos que más llamó la atención fue el de Mario Pergolini, quien reapareció con un mensaje tan inesperado como cargado de historia.

La relación entre Pergolini y Susana está atravesada por una recordada enemistad mediática que se remonta a los años 90, cuando el conductor lanzó comentarios irónicos en el programa que lideraba años atrás, CQC (Caiga Quien Caiga) que la diva nunca terminó de perdonar. A pesar de pedidos de disculpas anteriores, el conflicto quedó como una de las grandes grietas de la televisión argentina.

Esta vez, Mario eligió un enfoque diferente. A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial en las que ambos aparecen juntos en escenas ficticias y cómplices, abrió su corazón con humor, nostalgia y autocrítica.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@mpergoliniok)

“Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, comenzó diciendo.

Luego, imaginó una historia alternativa en la que ambos hubieran tenido una buena relación: “De haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos. No sé por qué salió con tacos”, bromeó, fiel a su estilo.

Finalmente, llegó el mensaje más directo y emotivo: “Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para que nos veamos”.