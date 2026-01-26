Dolores Galán volvió a mostrarse públicamente junto a Mario Pergolini en un evento cultural de alto perfil. El periodista y su esposa asistieron el pasado viernes 23 de enero al estreno de Astor, Piazzolla eterno en el Teatro Colón, una aparición poco habitual para una pareja que siempre eligió el bajo perfil.

La presencia de Galán despertó interés no solo por su elegancia y discreción, sino también por la historia de amor que mantiene con Pergolini desde hace más de tres décadas, atravesando fama, cambios personales y una vida familiar sólida.

Mario Pergolini y Dolores Galán: una historia que desafió los pronósticos

Se conocieron a fines de los años 80, cuando él daba sus primeros pasos como comunicador en Rock & Pop y en la televisión, y ella comenzaba la carrera de Psicología con apenas 18 años.

Mario Pergolini y Dolores Galan Por: IGNACIO ARNEDO

El flechazo fue inmediato: hablaron toda una noche en una reunión de amigos y, poco después, ya estaban saliendo.

Se casaron en 1990 y formaron una familia con tres hijos: Tomás, Matías y Valentina. Con el tiempo, la pareja se convirtió en un ejemplo poco frecuente dentro del mundo del espectáculo argentino: estabilidad, bajo perfil y una clara separación entre lo público y lo privado.

Quién es Dolores Galán hoy

Lejos de los flashes, Dolores Galán desarrolló una carrera sólida como psicóloga. Según contó el propio Pergolini en varias entrevistas, su rol fue clave para mantener el equilibrio familiar en los años de mayor exposición mediática.

“Lola es la que me baja a tierra”, confesó el conductor en más de una oportunidad, destacando su mirada profesional y su capacidad de contención.

Hoy, con los hijos ya adultos e independizados, Galán atraviesa junto a su marido la etapa del “nido vacío”, un nuevo capítulo en una relación que, como ellos mismos dicen, sigue en permanente construcción.

Un matrimonio que se reinventó con el paso del tiempo

Pergolini fue claro al hablar de su vínculo: no existen relaciones lineales ni perfectas. A lo largo de 35 años hubo cambios, crisis, aprendizajes y crecimiento compartido.

“La familia es un compromiso que se renueva”, señaló, resaltando la importancia del diálogo, el respeto por los espacios individuales y la escucha mutua.

Esa filosofía también se reflejó en la crianza de sus hijos, a quienes alentaron a seguir sus propios caminos, lejos de vivir a la sombra de la figura pública del conductor.

La aparición en el Teatro Colón que llamó la atención

La reciente salida al Teatro Colón marcó una excepción en la rutina de la pareja y reavivó el interés por la figura de Dolores Galán. Elegante, serena y fiel a su estilo reservado, acompañó a Pergolini en una noche cultural que combinó música, historia y emoción.

Foto: prensa Astor Piazzolla eterno

Sin estridencias ni declaraciones grandilocuentes, la imagen de ambos volvió a confirmar que su relación se sostiene lejos del ruido mediático, con una intimidad cuidada y una complicidad que se mantiene intacta.

Un amor de 35 años que sigue vigente

A más de tres décadas de aquel primer encuentro, Mario Pergolini y Dolores Galán continúan apostando a una vida en común basada en el respeto, la construcción diaria y la adaptación a cada etapa.Ella, siempre lejos de la exposición; él, una figura central de los medios. Juntos, una pareja que desafió todos los pronósticos y sigue escribiendo su historia.