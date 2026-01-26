El Teatro Colón vivió una noche para el recuerdo con el estreno de “Astor, Piazzolla Eterno”, un espectáculo que ya se consagró como uno de los grandes sucesos culturales del año. La sala estuvo colmada y el público acompañó cada momento con entusiasmo, coronando la función con una ovación sostenida.

La obra, que superó las 40.000 entradas vendidas antes de su debut, desplegó una puesta en escena de enorme potencia visual, musical y emocional.

El legado de Astor Piazzolla brilló en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, en una celebración que emocionó a todos los presentes.

Esta también fue la primera salida pública de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja consolidada.

Un equipo creativo de lujo y un elenco que brilló

La producción es una coproducción entre el Teatro Colón y RGB Entertainment, y cuenta con la dirección y puesta en escena de Emiliano Dionisi, la dirección musical de Nicolás Guerschberg y la dirección artística de Tato Fernández. Esta combinación creativa potenció la vigencia y la fuerza de la obra de Piazzolla, llevándola al corazón mismo de la música argentina.

El elenco estuvo integrado por Natalia Cociuffo, Federico Llambí, Belén Pasqualini, Rodrigo Pedreira, Nacho Pérez Cortés, Alejandra Perlusky, Alejandro Andrian y Victoria Rosario Galoto, quienes se lucieron en cada intervención.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE ASTOR, PIAZZOLA ETERNO

Foto: prensa Astor Piazzolla eterno

Una puesta en escena única y detalles técnicos de primer nivel

La obra contó con un despliegue técnico y artístico de altísimo nivel. La coreografía estuvo a cargo de Soledad Buss, los arreglos corales de Francisco Martínez Castro y la escenografía y visuales de Tato Fernández.

El diseño de iluminación fue realizado por Mariano Demaría y Santiago Cámara, mientras que el sonido estuvo en manos de Rodrigo Lavecchia y Juan Pablo Recio.

El vestuario, diseñado por Jorge López, y el diseño gráfico de Lucila Gejtman completaron una puesta que deslumbró por su calidad y creatividad.

Entradas y promociones

Las entradas para “Astor, Piazzolla Eterno” siguen a la venta a través de www.plateanet.com, con una promoción especial del 20% de descuento y 3 cuotas sin interés con BBVA.

La producción general estuvo a cargo del Teatro Colón y RGB Entertainment, con la prensa y comunicación de Vanesa Bafaro (RGB) y Hugo García (Teatro Colón).

El estreno de “Astor, Piazzolla Eterno” en el Colón fue mucho más que un espectáculo: fue una verdadera fiesta para la cultura argentina, que celebró la vigencia y la emoción de la obra de uno de sus máximos referentes.