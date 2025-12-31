Mario Pergolini no se detiene y ya piensa en una nueva temporada recargada de “Otro Día Perdido”. El conductor, que desembarcó en El Trece con gran repercusión, ahora busca dar un golpe de efecto en su programa: según reveló Guido Záffora, la elegida para sumarse al ciclo en 2026 es nada menos que Evelyn Botto.

La noticia explotó en el programa radial de Záffora en El Observador, donde el periodista tiró varias pistas antes de soltar el nombre: “Conductora, actriz y cantante”, describió, y agregó que la figura en cuestión “tuvo quilombitos en el último tiempo, es muy inteligente, trabajó en programas exitosos y fue protagonista de una obra de teatro que la rompió toda”.

Mario Pergolini, Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth de Otro día perdido (Fotos: capturas eltrece)

Pero eso no fue todo. Záffora sumó un dato de color sobre la vida personal de la posible nueva integrante: “Su novio hoy es muy famoso, tienen una relación abierta y ahora están de vacaciones juntos en Nueva York”.

ASEGURAN QUE MARIO PERGOLINI PLANEA SUMAR A EVELYN BOTTO A OTRO DÍA PERDIDO

La confirmación llegó enseguida: Evelyn Botto es la señalada por Pergolini para sumarse a “Otro Día Perdido” en 2026. Si bien todavía no hay nada firmado, Záffora aseguró que “me hablan de unas pocas reuniones más, firma de contrato y estaría todo listo para empezar en febrero”.

El futuro del elenco genera expectativa. En la primera edición del programa, Agustín “Rada” Aristarán y Laila Roth acompañaron a Pergolini. Por ahora, Záffora confirmó que “Rada sí o sí sigue, él está confirmado”, pero dejó abierta la incógnita sobre la continuidad de Laila: “Hay que ver si hay cambios en el elenco, no está confirmado aún”.

Mario Pergolini. Crédito: eltrece

La posible llegada de Evelyn Botto abre el debate: ¿seguirá Laila Roth o la actriz ocupará su lugar? ¿O habrá lugar para ambas en el ciclo? Por ahora, todo está en negociaciones, pero la movida de Pergolini promete sacudir la grilla de la televisión en 2026.

