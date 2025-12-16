Un viernes que prometía ser tranquilo en Otro día perdido terminó con un momento inesperado: Mario Pergolini abandonó el programa en pleno aire, enojado con su producción, dejando a Pablo Rago completamente descolocado.

Todo sucedió mientras el actor repasaba su carrera, sus amores y sus trabajos. Cada vez que Pergolini intervenía, las acotaciones no terminaban de encajar y el clima se volvía cada vez más desopilante.

Mario Pergolini y Pablo Rago (Foto: capturas eltrece)

Primero fue cuando Mario le preguntó si estaba filmando una serie llamada “El tiempo no para”, pero Pablo lo corrigió: “No, es El tiempo puerde esperar. El tiempo no para se hizo en 1998″, dijo en medio de rosas. “Esto es lo que le hacen a la pobre Susana Giménez”, dijo Mario, señalando al productor que sostenía una cartulina con ese dato erróneo.

MARIO PERGOLINI DEJÓ LA ENTREVISTA CON PABLO RAGO Y SE FUE DEL ESTUDIO EN VIVO, ENOJADO CON SU PRODUCCIÓN

La situación no paró ahí ya que algunos minutos después, Mario le preguntó si alguna vez había devuelto 15 mil dólares. Pero entonces Rago contó una anécdota sobre los 15 mil dólares que una ex le devolvió a él tras encontralos en unas cajas de perfume. “No le pusimos mucho esmero a esta nota”, bromeó Mario sin saber lo que se le venía.

Segundos más tarde, Mario le preguntó si estaba haciendo una obra de teatro en la que dos amigos se encuentran luego de morir, pero, nuevamente, Pablo Rago lo corrigió y le dijo que la había hecho meses atrás.

Mario Pergolini y Pablo Rago (Foto: captura eltrece)

Esto fue el detonante para que Mario se levante de su silla y salga del estudio saludando al público, aunque algunos segundos después volvió. “Te pido disculpas, Pablo. Me odian, me odian”, se justificó Mario mientras abrazaba a Rago.

