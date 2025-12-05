L-Gante volvió a los memes y al furor en redes con un momento que dejó descolocados a todos en Otro Día Perdido, el late night que conduce Mario Pergolini por la pantalla de Eltrece.

El referente de la cumbia 420 sumó un nuevo hit didáctico a su historial: después del éxito del abecedario en RKT, ahora convirtió las preposiciones en una canción al ritmo del bailoteo villero.

Todo comenzó cuando Pergolini quiso saber cómo nació el viral educativo que el cantante grabó en México. En su estilo relajado, L-Gante recordó que estaba “al p…” en un hotel de Veracruz y se puso a scrollear Facebook, donde suele recibir comentarios de usuarios más adultos que lo invitan a “dar el ejemplo”. Uno en particular lo desafió: “¿Por qué no enseñás matemáticas o el abecedario?”

Lejos de ignorarlo, el artista lo transformó en música. “Las matemáticas no, porque se me complica un poco”, bromeó mientras volvía a cantar el famoso “A, be, ce, de…”, provocando aplausos y risas en el estudio, donde también estaban Laila Roth y Agustín “Rada” Aristarán.

LA CUMBIA DE LAS PREPOSICIONES: EL NUEVO “HIT ESCOLAR” DE L-GANTE

El conductor vio la oportunidad y subió la apuesta: ¿por qué no hacer también una canción con las preposiciones en español? Sin dudarlo, L-Gante agarró una tarjeta con el listado completo y aceptó el desafío en vivo.

Con Mario marcándole la base y la banda lista para acompasar la improvisación, arrancó la “session” inesperada: “A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so… sobre, tras, versus”

“¡Víaaa!”, remató Pergolini a puro festejo, mientras el músico celebraba:“¡La session con Pergolini, Cumbia 420 pa’ lo’ negro’!”

El estudio estalló entre risas, aplausos y ovaciones. Después del aplauso general, Pergolini se permitió un guiño:“Pensá que si con Bizarrap vas por 400 millones de reproducciones…”

Ahí, L-Gante sorprendió con un dato que dejó a todos mudos: “En YouTube estoy por llegar a dos billones de reproducciones. Dos mil millones. No lo podía creer”.

Crédito: Eltrece

PERFIL BAJO TRAS SU RELACIÓN CON WANDA NARA

En el último tiempo, L-Gante se mantuvo más reservado tras su separación de Wanda Nara, aunque cada aparición pública vuelve a ponerlo en el centro de la escena. Hace días, en La mañana con Moria, habló de su vínculo con la conductora:

“Me hizo muy bien en cierta etapa. No tenemos tanta comunicación, pero todo bien”.