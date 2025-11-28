El conflicto entre L-Gante y su mánager Maxi El Brother está lejos de apagarse. Tras semanas de chicanas mediáticas y declaraciones explosivas, la disputa legal y personal se intensifica.

El artista insiste en romper el contrato que los une, mientras su ex aliado sostiene que hay compromisos firmados que todavía deben cumplirse.

Todo comenzó cuando el cantante reveló que hay dos contratos diferentes y que el segundo lo habría firmado “sin leer”, confiado en su representante de entonces. Su abogado, Agustín Rodríguez, habría detectado una serie de puntos que derivaron en un enojo enorme del músico.

LA RESPUESTA DE MAXI EL BROTHER: MÉRITO, FAMA Y RECLAMOS

Luego de que L-Gante volviera a apuntar públicamente contra él, Maxi El Brother reaccionó a través de un mensaje enviado al periodista Pampa Mónaco y leído en Tarde o Temprano.

El representante defendió su rol con contundencia: “Elián tiene una carrera maravillosa que fue de menos 10 a ser una celebridad”. “Pasó de no ser nadie a ser lo que es hoy: el más popular de Argentina, querido en Latinoamérica y España”.“Ese es mi know-how. Obvio que el talento y la disciplina son de él, pero ahí hay mucho mío”.

Maxi también señaló que los conflictos mediáticos complicaron su tarea de conducción profesional: “Lo negativo fueron las denuncias y los excesos que desdibujaron mi rol. El representante está para poner orden, y acá siempre fue difuso el límite entre la amistad y la representación”.

Y el mensaje continuó con una reflexión final del periodista que reproduce cómo se vive desde adentro esta tensión: “‘Ahí se confunde todo. Entonces, uno tiene que rendir cuentas más por sus asuntos personales que por cómo va su carrera artística y sus finanzas gananciales. Por el desarrollo de su arte y su marca’”, cerró el periodista.