Este miércoles, Charlie Kirk (31), un reconocido activista conservador y director ejecutivo de Turning Point USA, falleció luego de recibir un disparo en el cuello durante un acto en la Utah Valley University. La noticia conmocionó a Estados Unidos, especialmente al movimiento juvenil republicano, donde el dirigente era una de las figuras más influyentes.

“Fue alcanzado por un disparo y rezamos por Charlie”, había expresado horas antes Aubrey Laitsch, responsable de prensa de la organización que Kirk fundó en 2012 junto a William Montgomery. La confirmación del deceso llegó de la mano del presidente Donald Trump, quien le dedicó un emotivo mensaje.

El momento en que Charlie Kirk daba una charla antes de recibir un disparo

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia”, escribió el mandatario.

CÓMO FUE EL ASESINATO DE CHARLIE KIRK, EL ACTIVISTA POLÍTICO CERCANO A DONALD TRUMP

El hecho quedó registrado en videos que se viralizaron en instantes en las redes sociales. Allí se lo ve a Kirk hablando bajo una carpa con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong”. En las imágenes se escucha la detonación y se observa cómo se lleva la mano al cuello mientras la multitud reacciona con gritos y corridas.

El evento ya había generado polémica en la universidad. Una petición que buscaba cancelar su participación había reunido cerca de mil firmas, pero las autoridades defendieron el acto en nombre de la Primera Enmienda, invocando su compromiso con la libertad de expresión.

Charlie Kirk

Este crimen se suma a una ola de episodios de violencia política en Estados Unidos. Entre los más recientes figuran el asesinato de una legisladora de Minnesota y su esposo, y el incendio de la vivienda del gobernador de Pensilvania. El antecedente más resonante sigue siendo el atentado contra Trump durante un mitin electoral en 2024.

QUIÉN ERA CHARLIE KIRK, EL PERIODISTA Y ACTIVISTA CONSERVADOR QUE FUE ASESINADO EN LOS EE.UU.

Nacido en 1993 en Illinois, Kirk había fundado Turning Point USA con apenas 18 años. Su estilo confrontativo y su agenda de bajos impuestos, gobierno limitado y valores tradicionales lo convirtieron en un referente de la llamada “guerra cultural”.

Bajo su conducción, la organización se expandió por todo el país y se transformó en una plataforma clave del trumpismo, donde Kirk se consolidó como un vocero de peso para los jóvenes republicanos.

Charlie Kirk

La llegada de Donald Trump a la escena política republicana marcó un punto de inflexión para Turning Point, que no tardó en alinearse con el empresario. En ese contexto, Charlie Kirk estableció un vínculo directo con la familia del entonces candidato: trabajó como colaborador cercano de Donald Trump Jr. durante la campaña presidencial de 2016 y terminó de afianzarse como una de las voces juveniles más destacadas del movimiento trumpista.

