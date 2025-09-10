Tomar el sol de forma moderada durante la primavera puede ser beneficioso para la salud física y mental, ya que después de los meses de invierno, el cuerpo se ha acostumbrado a una menor exposición solar.

Sin embargo, es fundamental hacerlo con precaución para evitar daños en la piel.

Beneficios de tomar el sol en primavera:

Producción de vitamina D: la exposición solar es la principal fuente natural de vitamina D, esencial para la absorción de calcio y fósforo, lo que contribuye a la salud ósea, previene la osteoporosis y fortalece el sistema inmunológico.

Mejora el estado de ánimo: la luz solar estimula la producción de serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”, lo que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y puede aliviar los síntomas del trastorno afectivo estacional.

Regulación del sueño: el sol actúa como un sincronizador natural del ritmo circadiano, el “reloj biológico” del cuerpo. La exposición a la luz natural durante el día ayuda a regular la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño, mejorando así su calidad.

Fortalecimiento del sistema inmunológico: se ha demostrado que una exposición moderada al sol puede aumentar el recuento de glóbulos blancos, lo que ayuda a defender el cuerpo contra infecciones.

Foto creada con IA. Gemini.

Precauciones a tomar:

Es importante recordar que el sol de primavera, aunque se sienta menos intenso, puede ser tan dañino como el de verano. La piel, que ha estado cubierta durante el invierno, está más sensible y vulnerable a los efectos de los rayos UV.

Protección solar: usa protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) adecuado, aplícalo generosamente en todas las áreas expuestas y reaplica cada dos horas.

Evita las horas pico: la intensidad de los rayos UV es mayor entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Limita la exposición directa durante este periodo.

Exposición progresiva: las primeras exposiciones deben ser graduales. Comienza con sesiones cortas de 10 a 15 minutos y aumenta el tiempo de manera progresiva.

Usa ropa protectora: complementa el protector solar con sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa de manga larga.

Hidratación: bebe suficiente agua para mantenerte hidratado, especialmente si pasas tiempo al aire libre.

