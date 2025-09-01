Septiembre suele tener un impacto particular en el estado de ánimo de las personas por varias razones ligadas a lo biológico, psicológico y cultural:

🌞 Factores biológicos y climáticos

Cambio de estación : en el hemisferio sur llega la primavera; en el hemisferio norte, el otoño. Ambos cambios traen variaciones en la luz solar, temperatura y rutinas.

Exposición a la luz : más horas de sol (primavera) suelen mejorar la producción de serotonina , asociada al bienestar, y regular la melatonina , que influye en el sueño. En el otoño, lo contrario: menos luz puede provocar decaimiento o incluso trastorno afectivo estacional .

Alergias y malestares físicos: la primavera trae polen y alergias, que también afectan el humor y el descanso.

🧠 Factores psicológicos

Sensación de renovación : para muchos, septiembre simboliza un “nuevo comienzo” (asociado al regreso a clases o a la segunda parte del año), lo que motiva proyectos y metas.

Balance del año: también puede generar ansiedad o presión por lo que “queda pendiente” antes de fin de año.

Foto creada con IA.ChatGPT

📅 Factores culturales y sociales

En varios países, septiembre se asocia a cambios de rutinas (inicio o fin de ciclo escolar, vuelta al trabajo después de vacaciones).

También suele haber más eventos sociales al aire libre en primavera, lo que influye en el ánimo y en la vida social.

👉 En resumen, septiembre puede elevar el ánimo gracias a la luz, la energía de la primavera o la motivación de nuevos comienzos, pero también puede provocar melancolía o ansiedad en quienes sienten el peso del paso del tiempo o en el hemisferio norte, donde los días se acortan.

