El consumo de manzanilla es masivo y tener tu propia huerta, con un paso muy simple, está al alcance de tu mano.
El jardinero influencer Felipe Castro mostró el proceso de sembrado súper fácil en Instagram y los resultados son fabulosos.
CÓMO PREPARAR Y PLANTAR MANZANILLA
Podés abrir el saquito de té de manzanilla y usar su contenido para sembrar. Otra opción es comprar manzanilla seca en una dietética y esparcirla en un cantero.
Luego, cubrís con tierra fértil y asegurás que reciba suficiente sol para que crezca bien. El riego también es fundamental.
CUÁNTOS DÍAS TARDA EN CRECER LA MANZANILLA
La manzanilla suele tardar entre 7 a 14 días en germinar después de la siembra, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Luego, para que la planta crezca lo suficiente para poder cosechar las flores, suele necesitar alrededor de 2 a 3 meses.
BENEFICIOS DE LA MANZANILLA
Alivia problemas digestivos: ayuda a calmar malestares como indigestión, gases y cólicos.
Reduce la inflamación: tiene propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar dolores leves.
Relaja y calma el estrés: su efecto suave ayuda a mejorar el sueño y reducir la ansiedad.
Alivia resfríos y problemas respiratorios: puede calmar la congestión y aliviar la irritación de garganta.
Propiedades antimicrobianas: ayuda a combatir bacterias y microbios.
Cuida la piel: usada tópicamente puede calmar irritaciones, quemaduras leves o inflamaciones.
CONTRAINDICACIONES DE LA MANZANILLA
Alergias: personas alérgicas a plantas de la familia Asteraceae (como la ambrosía, el crisantemo o la margarita) pueden tener reacciones alérgicas a la manzanilla.
Embarazo y lactancia: aunque en cantidades moderadas suele ser segura, se recomienda consultar al médico antes de consumirla para evitar riesgos.
Interacciones medicamentosas: puede potenciar el efecto de anticoagulantes y medicamentos sedantes, por lo que se debe tener precaución si se está bajo tratamiento.
Irritación o dermatitis: en algunas personas, la aplicación tópica puede causar irritación o dermatitis.
