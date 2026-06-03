La danza, la música y la reflexión sobre la tecnología se unen en Algoritmo, la nueva propuesta de la Máquina Argentina de Danza dirigida por Ricky Pashkus.

La obra llegará a la Sala Argentina del Palacio Libertad con un ciclo especial de tres únicas funciones gratuitas y promete una experiencia escénica inmersiva que invita al público a pensar sobre la relación entre las personas y los sistemas que organizan la vida cotidiana.

Con una puesta situada en una discoteca atemporal que conecta distintas épocas del baile social, Algoritmo reúne a catorce intérpretes en escena para construir una dramaturgia del movimiento sin relato lineal.

A través de encuentros, desencuentros y sincronías, la obra explora cómo las identidades se forman y transforman dentro de estructuras que condicionan comportamientos y vínculos.

Lejos de limitarse a una mirada tecnológica, la propuesta entiende al algoritmo como una creación humana que, una vez puesta en marcha, adquiere autonomía y comienza a influir sobre aquello que la rodea. En ese universo, el ritmo se convierte en una fuerza vital capaz de ordenar, desestabilizar y redefinir relaciones.

Ricky Pashkus. Foto: Movilpress

Una experiencia inmersiva sobre libertad, identidad y programación

Inspirada en la potencia evocadora de clásicos como Le Bal (El Baile), pero trasladada a una sensibilidad contemporánea, Algoritmo combina danza, teatro musical, música e iluminación para crear un dispositivo escénico en constante transformación.

Los cuerpos se alinean, se sincronizan, se desvían y se fracturan en una coreografía colectiva que pone en evidencia las reglas invisibles que organizan la vida social. La timidez, la seducción, la pertenencia y la exclusión aparecen como estados posibles dentro de un sistema donde cada identidad es al mismo tiempo individual y colectiva.

La propuesta deja flotando una pregunta central: ¿hasta qué punto tomamos nuestras propias decisiones y hasta qué punto somos guiados por los algoritmos que habitamos todos los días?

Cuándo y dónde ver “Algoritmo”

Las funciones tendrán lugar en la Sala Argentina en las siguientes fechas:

Viernes 5 de junio, a las 20 horas.

Sábado 6 de junio, a las 20 horas.

Domingo 7 de junio, a las 19 horas.

La actividad es gratuita, con cupo limitado. Las entradas, con un máximo de dos por persona, se entregarán en la boletería del hall central desde dos horas antes de cada función y hasta completar la capacidad de la sala.

Un equipo artístico de primer nivel

La dirección general está a cargo de Ricky Pashkus, mientras que la coordinación artística y coreográfica corresponde a Pablo Juin. La música cuenta con la participación de Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gattas, en una propuesta que reúne múltiples lenguajes escénicos para ofrecer una experiencia contemporánea, dinámica y profundamente sensorial.

Con una destacada compañía de bailarines y coreógrafos, Algoritmo se presenta como una de las apuestas más originales de la temporada, capaz de combinar entretenimiento, reflexión y una mirada artística sobre los desafíos de la era digital.