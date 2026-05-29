Daniela Celis dejó sin palabras a propios y extraños. La mediática figura surgida de Gran Hermano anunció en vivo, durante el programa Patria y Familia, que está en pleno proceso de grabación de su primer disco musical.

La revelación llegó en medio de risas y aplausos del estudio, transformándose de inmediato en una primicia inesperada.

La también conocida como Pestañela no solo confirmó el proyecto sino que adelantó los títulos de los temas que ya tiene escritos: Pestañela y Podrán.

“Tengo una canción que se llama Pestañela, otra Podrán y sigo escribiendo", aseguró Daniela Celis con entusiasmo cuando le preguntaron si la noticia era en serio.

El conductor no tardó en reaccionar: “Me gusta, ¿en serio o me estás boludeando?”, a lo que la exhermanita respondió afirmativamente.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DEL ESTUDIO ANTE EL ANUNCIO DE DANIELA CELIS

El estudio explotó en aplausos y gritos de sorpresa. “Es un anuncio que está haciendo acá en Patria y Familia“, remarcó el conductor, mientras el panel no podía creer la novedad. Daniela Celis, fiel a su estilo desfachatado y carismático, recibió los comentarios con una sonrisa y dejó en claro que el proyecto es completamente real.

Daniela Celis saltó a la fama masiva tras su participación en Gran Hermano Argentina, donde conquistó al público con su autenticidad y simpatía. Desde entonces construyó una sólida presencia en los medios y las redes sociales. Su anuncio musical abre un nuevo capítulo en su carrera y genera expectativas entre sus miles de seguidores. “Estoy haciendo mi primer disco. ¡Me encanta!” exclamó Daniela Celis, en Patria y Familia