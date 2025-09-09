Luli Fernández sorprendió a sus seguidores con un consejo de bienestar, esta vez revelando su receta de jugo detox para arrancar el día.

La modelo y conductora, que suele publicar sus comidas saludables en Instagram, mostró en sus redes sociales una bebida natural y energizante que, según ella, es un “mimo para el cuerpo y la mente”.

​Bajo el lema de “energía natural, fácil de hacer y riquísimo”, Luli compartió los cinco simples ingredientes que componen su jugo.

INGREDIENTES

​Espinaca ​Apio ​Limón ​Bananas congeladas ​Un vaso de agua

​La simplicidad de la receta y los beneficios de sus componentes lo convierten en una opción accesible para quienes buscan mejorar su bienestar desde la primera hora del día.

Con este nuevo consejo, Luli Fernández refuerza su compromiso con un estilo de vida saludable y continúa inspirando a sus seguidores a adoptar hábitos más sanos de una manera práctica y sencilla.

​Un plus para tu día a día: beneficios de los ingredientes

​Espinaca y apio: ricos en fibra, vitaminas y minerales, ayudan a la digestión y aportan antioxidantes.

​Limón: conocido por sus propiedades desintoxicantes, ayuda a alcalinizar el cuerpo y es una excelente fuente de vitamina C.

​Bananas congeladas: aportan una textura cremosa al jugo y son una fuente de potasio, fundamental para el buen funcionamiento muscular.

​Esta combinación es una excelente manera de hidratarse y nutrirse desde la mañana, ofreciendo un impulso de energía sin recurrir a opciones procesadas. Luli invita a sus seguidores a animarse a probarlo y sentir la diferencia.

