Frecuentemente, ​Jimena Barón sorprende a sus seguidores de Instagram con sus recetas. Pocos días atrás, hasta Momo hizo unas increíbles hambuerguesas caseras.

Siguiendo una alimentación sana y saludable, la artista compartió tiempo atrás una innovadora y saludable receta: panqueques de lentejas.

Alejándose de las preparaciones tradicionales, Jimena compartió el paso a paso de este plato, ideal para quienes buscan opciones nutritivas, versátiles y con un toque diferente.

Barón explicó que estos panqueques son una excelente alternativa para incorporar legumbres a la dieta de forma creativa. Además, la receta es adaptable a todo tipo de preferencias, ya sea para quienes eligen una alimentación vegetariana o para quienes disfrutan de agregarles proteína animal.

Jimena Barón reveló la receta de sus originales y saludables panqueques de lentejas: video

​La receta de los panqueques de lentejas de Jimena Barón

​Acá te compartimos la preparación que causó furor en las redes de Jimena, que no puede quedar en el camino:

​Ingredientes:

​1 paquete de 400 gramos de lentejas (previamente lavadas y remojadas en agua por al menos 12 horas)

​Condimentos a gusto (Jimena usó cúrcuma, 1 diente de ajo crudo, orégano, sal y semillas)

​Agua (cantidad necesaria para lograr la consistencia de una mezcla para panqueques)

​2 huevos

​Preparación:

​Escurrir las lentejas previamente hidratadas.

​Procesar las lentejas crudas junto con los huevos y los condimentos.

​Agregar agua de a poco hasta obtener la consistencia deseada, similar a la de una masa para panqueques.

​Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva, rocío vegetal o ghee.

​Verter la mezcla y cocinar hasta que los bordes se doren. Jimena aclara que la cocción es rápida y no necesita mucho tiempo de cada lado.

​El grosor de los panqueques puede variar según el gusto: más finos para hacer burritos o más gruesos para usarlos como base de pizza.

​Jimena mencionó que se pueden rellenar con lo que más te guste y hasta se pueden freezar, ya que mantienen su sabor y textura. Con esta receta, la artista demuestra una vez más que la cocina saludable puede ser accesible y deliciosa.

