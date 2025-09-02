Frecuentemente, Jimena Barón sorprende a sus seguidores de Instagram con sus recetas. Pocos días atrás, hasta Momo hizo unas increíbles hambuerguesas caseras.
Siguiendo una alimentación sana y saludable, la artista compartió tiempo atrás una innovadora y saludable receta: panqueques de lentejas.
Alejándose de las preparaciones tradicionales, Jimena compartió el paso a paso de este plato, ideal para quienes buscan opciones nutritivas, versátiles y con un toque diferente.
Barón explicó que estos panqueques son una excelente alternativa para incorporar legumbres a la dieta de forma creativa. Además, la receta es adaptable a todo tipo de preferencias, ya sea para quienes eligen una alimentación vegetariana o para quienes disfrutan de agregarles proteína animal.
La receta de los panqueques de lentejas de Jimena Barón
Acá te compartimos la preparación que causó furor en las redes de Jimena, que no puede quedar en el camino:
Ingredientes:
1 paquete de 400 gramos de lentejas (previamente lavadas y remojadas en agua por al menos 12 horas)
Condimentos a gusto (Jimena usó cúrcuma, 1 diente de ajo crudo, orégano, sal y semillas)
Agua (cantidad necesaria para lograr la consistencia de una mezcla para panqueques)
2 huevos
Preparación:
Escurrir las lentejas previamente hidratadas.
Procesar las lentejas crudas junto con los huevos y los condimentos.
Agregar agua de a poco hasta obtener la consistencia deseada, similar a la de una masa para panqueques.
Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva, rocío vegetal o ghee.
Verter la mezcla y cocinar hasta que los bordes se doren. Jimena aclara que la cocción es rápida y no necesita mucho tiempo de cada lado.
El grosor de los panqueques puede variar según el gusto: más finos para hacer burritos o más gruesos para usarlos como base de pizza.
Jimena mencionó que se pueden rellenar con lo que más te guste y hasta se pueden freezar, ya que mantienen su sabor y textura. Con esta receta, la artista demuestra una vez más que la cocina saludable puede ser accesible y deliciosa.
