Jimena Barón conmovió a sus seguidores al revelar quién será la madrina de su bebé, Arturo. La artista compartió un video en el que muestra el emotivo momento en el que le hace la propuesta a Mari, su histórica niñera.

Con la complicidad de su hijo Momo, la cantante fingió estar grabando un canje mientras Mari ordenaba la casa. Durante la conversación, comenzaron a hablar de los preparativos para el bautismo de Arturo y fue entonces cuando Jimena le contó la sorpresa.

Jimena Barón, Momo y Mari en otros tiempos (Foto: Instagram @jmena)

“Me infarto, mentira… Me estás cargando”, reaccionó Mari, visiblemente emocionada. Ante su incredulidad, la artista le respondió con ternura: “Nadie cuida a mis hijos como vos”.

En la publicación, Barón explicó la profunda relación que las une: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”.

La intérprete de “La Cobra” también destacó el cariño que Mari le tiene a su familia: “Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”.

El video rápidamente se viralizó entre sus casi siete millones de seguidores en Instagram, que no dejaron de enviarle sus mejores deseos a la flamante madrina. “No estoy llorando… se me metió una Mari en el ojo”, y “Te amamos Mari”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

