Matías Palleiro cumplió años y Jimena Barón le dedicó unas conmovedoras palabras en un posteo de Instagram.

En el carrusel que publicó la cantante, había fotos de todo tipo: de ellos dos solos, de ellos con Arturo e incluso con Momo. También hubo imágenes del festejo de cumpleaños de este fin de semana.

La emotiva dedicatoria de Jimena barón a Matías Palleiro en el día de su cumpleaños | Créditos: Instagram @jmena

Además de las instantáneas, la artista puso el foco en el amor que siente por su pareja y no escatimó en demostraciones.

EMOTIVAS PALABRAS DE JIMENA BARÓN

La cantante y actriz escribió: “Feliz cumple Q. Mi gran amor. Mi familia. Mi casa. Mi compañero de viajes, de aventuras, de montañas, ríos, morros y mares”.

Continuó: “Mi media naranja, que nos necesitamos cerca pero no tan pegados, pero ahí al lado como quien no quiere la cosa. Que los dos sentimos cosas gigantescas pero nos decimos poquito. Pero sabemos. Que confiamos, armamos y desarmamos para armar mejor, siempre mejor”.

Para cerrar, Jimena redactó: “Espero ser siempre tu mejor camino como vos sos el mío. Que nos riamos así toda la vida Q bombón. Gracias por nuestro hijo. Gracias por todo a vos. Para siempre, yo”.