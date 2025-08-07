Jimena Barón fue mamá de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, el pasado 14 de junio y en las últimas horas compartió una historia en la que expresa su deseo de entrenar posando frente al espejo.

A casi dos meses del nacimiento de su segundo hijo, la actriz e influencer se filmó con el look adecuado para hacer gimnasia y expresó a su comunidad: “¿Será que hoy puedo entrenar?" .

Jimena Barón con Arturo (Foto: Instagram).

En el siguiente posteo, Jimena mostró si finalmente logró entrenar o no, haciendo referencia a cuánto le demanda su bebé. “Acá entrenando, comenten”, escribió en el video en el que se muestra amamantando al niño.

(Foto: redes sociales).

Fue al final cuando la cantante compartió la story haciendo algunos ejercicios cerca de su hijo. “Lo logré”, comentó Barón en el video en el que muestra parte de su rutina de entrenamiento en su casa.

Jimena Barón en sus redes sociales con Arturo (Foto: Instagram).

JIMENA BARÓN MOSTRÓ LA PRIMERA INTERACCIÓN ENTRE SU GATO Y SU BEBÉ ARTURO

Jimena Barónvolvió a causar furor en las redes sociales al compartir una escena íntima y conmovedora entre su gato y el hijo que tuvo con Matías Palleiro, Arturo. La actriz mostró cómoel felino se acerca cautelosamente al pequeño bebé.

“Estos dos están empezando a hacer contacto”, escribió la actriz en el video en el que se puede ver el tierno momento de Torino con el niño mientras ella les pregunta:“¿Qué estaba pasando acá con la mano de Arturito? ¿se estaban haciendo mimos?" .

Jimena Barón, Arturo y su gato (Foto: captura de Instagram).

En la grabación se puede ver a la mascota muy cerca de la cantante y de Arturo, ella aprovecha para acaricarloy comparte con todos sus followers el proceso de adaptación entre ambos, situación que no tardó en viralizarse en Instagram.

