El domingo 15 de junio, Jimena Barón dio a luz a Arturo, su segundo hijo. Pasaron apenas dos semanas desde la llegada del pequeño y, por eso, la cantante debe readaptarse para llevar a cabo sus tareas con el bebé.

Esta vez, mostró en su cuenta de Instagram cómo es cocinar o pelar una manzana con el más chiquito de la familia: “El pibe atado a mí”. Su actividad en redes sociales y su trabajo como influencer siguen activos.

JIMENA BARÓN CONTÓ POR QUÉ LE PUSO ARTURO A SU HIJO

La actriz y cantante publicó un video en el que contó un detalle íntimo de la elección del nombre de su segundo hijo varón. “Yo no le puse Morrison a Morrison. No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida. La verdad es que me gustaba el nombre, le tomé cariño, pero no es un nombre que elegí yo”, empezó.

Y profundizó con emoción: “Hice un bordado para mi hija que decía Elena, y Arturo para el varón. Lo pensaba por el Rey Arturo, porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida. Me gusta porque tiene sabor a mate, tiene tierra. Me da esa sensación”.