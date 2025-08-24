Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al compartir en redes un detalle que marca el inicio de una nueva etapa en la vida de su hijo Morrison, más conocido como Momo.

Con una mezcla de ternura y nostalgia, la cantante reveló que su hijo ya vive su primera previa, un momento que muchos padres reconocen como el primer paso hacia la adolescencia.

Jimena Barón compartió en redes el primer indicio de que su hijo Momo ya entró en la adolescencia: su primera previa. Crédito: Instagram

EL CAMBIO EN LA VIDA DE MAMÁ E HIJO

“Su primera previa”, escribió Jimena Barón en una de sus historias de Instagram, dejando en claro que Momo ya comienza a explorar experiencias propias de su edad.

Jimena Barón y Momo (Foto: Instagram /jmena)

Barón, que siempre se muestra cercana a su hijo y comparte distintos momentos de su día a día, no ocultó la mezcla de orgullo y nostalgia que le produce ver cómo Momo atraviesa una etapa clave de crecimiento.