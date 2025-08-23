Jimena Barón utilizó su cuenta de Instagram para abrir su corazón y mostrar una faceta íntima de su vida familiar. En una serie de historias, la artista reveló que su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvalo, tuvo su primera previa y salida con amigos, un hecho que la conmovió profundamente.

Según relató, cuando el adolescente volvió de su salida le pidió que le hiciera compañía en la cocina mientras comía la comida rápida que le había comprado Matías Palleiro, su pareja. Entre charla y risas, Jimena recordó cómo hace tan poco tiempo lo veía como un bebito y ahora ya empieza a dar sus primeros pasos en esta nueva etapa.

Jimena Barón, emocionada con la primera salida de su hijo Momo (Foto: captura de Instagram/@jmena).

“Me charló un montón muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta y yo, a pesar de escucharlo con atención, no podía dejar de pensar en cómo pasa la vida. Este pibe que hace tan poco era mi bebito, ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando”, expresó con emoción.

El mensaje de Jimena Barón a Matías Palleiro por su gesto con Momo (Foto: captura de Instagram/@jmena).

La cantante también destacó el rol de su novio, el papá de su hijo menor, quien fue a buscar tarde al joven y le compró comida. “Todo me da un orgullo enorme y mucha emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”, agregó Barón.

LA PROFUNDA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS HIJOS Y EL PASO DEL TIEMPO

Lejos de enfocarse solo en el anécdota de la salida de Momo, Jimena Barón aprovechó el momento para reflexionar sobre la maternidad y el paso del tiempo. “La vida tiene cosas hermosas, pero nada es más hermoso que ver crecer bien a los hijos”, concluyó.

Con estas palabras, Jimena Barón compartió una de esas vivencias cotidianas que, aunque simples, marcan huella en el corazón de cualquier madre dedicada.

