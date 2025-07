A tan solo cinco semanas del nacimiento de Arturo, Jimena Barón vivió sus primeras vacaciones como mamá de dos y lo compartió con sus seguidores a través de un emotivo posteo.

La actriz, cantante e influencer se trasladó junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus dos hijos a Colonia del Sacramento, en Uruguay, donde vivieron unos días de descanso marcados por la ternura, los desafíos de la maternidad y las primeras experiencias como familia de cuatro.

Jimena Barón, de vacaciones con sus hijos y su pareja en Colonia del Sacramento | Créditos: Instagram @jmena

“Mi primera foto con mis dos hijos tiene un corazón de luz”, escribió Jimena en su cuenta de Instagram, visiblemente emocionada. “Y así parecido, se siente decir ‘mis dos hijos’”, reflexionó en un post que rápidamente se volvió viral.

Según relató, el viaje estuvo marcado por paseos con el bebé a upa, lactancia a demanda y también por la necesidad de hacer pausas largas en el hotel, lo que consideró un lujo cuando se viaja con un recién nacido.

QUÉ DIJO JIMENA BARÓN DE SUS VACACIONES

Contó: “Recorrimos Colonia (que es siempre tan hermosa) a puro fular y teta. Mucho hotel también, que con bb tan chiquito fue un placer ser atendida. Momo ligó cuarto propio y picanteó con no darme bola pero como es de piscis no sabe lo que es no dar bola. Aproveché el jacuzzi y me bañé con Arturo”.

Recalcó que su buena conducta alimenticia y de entrenamiento le permitió recuperar su condición física rápidamente. “Mi cuerpo que de a poco va volviendo a ser la que fui antes, todavía algo hinchada pero vislumbro que los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer saludable”, reflexionó.