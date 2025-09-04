La primavera en Argentina es conocida por su clima inestable, por lo que vestirse en capas es la clave para estar cómodo durante todo el día.

¿Qué 5 prendas son esenciales?

Pantalones ligeros: Los jeans, pantalones de lino o gabardina son ideales para los días más frescos y por la noche.

Remeras y blusas: Las remeras de algodón y las blusas de telas livianas son perfectas para cuando sube la temperatura.

Camperas y sweaters: Una campera liviana, como una de jean, un buzo de algodón, o un sweater fino, son perfectos para las mañanas y noches frescas, o para protegerte de la lluvia.

Calzado cómodo: Zapatillas, mocasines o botas cortas son una excelente opción. Si vas a caminar mucho, prioriza la comodidad. Las sandalias son una buena opción para los días más calurosos.

Paraguas y piloto: Las lluvias y tormentas son comunes en primavera, por lo que llevar un paraguas pequeño o un piloto en la mochila puede salvarte de una situación incómoda.

Foto creada con IA. Gemini.

¿Cómo armar un look para un día de primavera?

Lo mejor es pensar en un conjunto base que puedas adaptar fácilmente. Por ejemplo:

Empezá con una remera o blusa de manga corta. Agregale una campera de jean o un sweater ligero. Combiná con jeans, un pantalón de lino o una falda. Completá el look con zapatillas o botas.

Foto creada con IA. Gemini.

Así, si el sol calienta al mediodía, podés sacarte la capa superior sin problemas, y si refresca por la tarde, podés volver a ponértela.

