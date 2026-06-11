Después de días marcados por la nubosidad, el frío y algunas lluvias aisladas, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires esperan el regreso del sol. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva durante los próximos días.

La semana estuvo caracterizada por un ambiente típicamente invernal, con temperaturas bajas y abundante cobertura nubosa. Sin embargo, el panorama meteorológico muestra señales de cambio gracias al ingreso de una masa de aire más estable sobre el centro del país.

¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires?

De acuerdo con las previsiones del SMN, el sol volverá a ganar protagonismo entre el jueves 11 de junio y el viernes 12 de junio, cuando disminuya la nubosidad y aparezcan períodos más prolongados de cielo parcialmente despejado.

Si bien todavía podrían persistir algunas nubes durante gran parte de la jornada, los especialistas anticipan una mejora respecto de los días anteriores, con momentos de sol que permitirán una sensación térmica más agradable durante las horas de la tarde.

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

Además del regreso del sol, el pronóstico prevé temperaturas frescas durante las mañanas y máximas moderadas para la época del año.

Las condiciones estables podrían mantenerse durante gran parte del fin de semana, favoreciendo actividades al aire libre y una mayor amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

De todas formas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar las actualizaciones diarias del pronóstico, ya que las condiciones atmosféricas pueden presentar variaciones en las próximas horas.