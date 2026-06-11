La nieve volvió a convertirse en protagonista este miércoles 11 de junio en varias provincias argentinas. De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance de aire frío sobre gran parte del territorio favoreció la ocurrencia de nevadas en sectores cordilleranos y de montaña, especialmente en el oeste del país.

Uno de los puntos más destacados fue Mendoza, donde las nevadas se registraron en alta montaña y en localidades cercanas a la Cordillera de los Andes. Las condiciones obligaron a las autoridades a monitorear rutas y pasos internacionales debido a la acumulación de nieve y la reducción de la visibilidad.

Las provincias donde se registraron nevadas

Según los informes y alertas emitidos por el SMN durante la jornada, se observaron nevadas o precipitaciones níveas en sectores de:

Mendoza

Neuquén

Río Negro

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

San Juan (zonas cordilleranas)

La Rioja (sectores de alta montaña)

Catamarca (áreas elevadas de la cordillera)

En la Patagonia, las nevadas fueron más persistentes debido a las bajas temperaturas y al ingreso de humedad asociada a sistemas de baja presión que afectan la región.

Qué dijo el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN indicó que el fenómeno está asociado a un marcado descenso térmico y a condiciones de inestabilidad en la zona cordillerana. Además, mantuvo alertas por nevadas para diversos sectores de la cordillera de Cuyo y la Patagonia.

El organismo recordó que las nevadas más intensas suelen registrarse en áreas de montaña, donde la acumulación puede generar complicaciones en la circulación vehicular y afectar actividades turísticas y de transporte.

Cómo seguirá el tiempo

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúen las bajas temperaturas en buena parte del país, con posibilidad de nuevas nevadas en sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

Las autoridades recomiendan consultar los pronósticos y alertas oficiales antes de viajar a zonas de montaña, especialmente en rutas de alta montaña y pasos fronterizos, donde las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a la presencia de nieve, hielo y viento intenso.