Con la llegada de junio, millones de trabajadores argentinos comienzan a preguntarse por el aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso extra que se paga en dos cuotas y que puede significar un alivio para la economía familiar.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio de 2026?

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de cada año.

Sin embargo, la normativa contempla un plazo de tolerancia de hasta cuatro días hábiles, por lo que algunas empresas podrían efectuar el pago durante los primeros días de julio sin incumplir la ley.

¿Quiénes cobran aguinaldo?

El aguinaldo corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Jubilados y pensionados.

Empleados del sector público.

Trabajadores registrados bajo convenios laborales.

En cambio, los monotributistas y trabajadores independientes no perciben aguinaldo, salvo que tengan un acuerdo particular con quien los contrata.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

La primera cuota del SAC equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año.

Por ejemplo:

Si el salario más alto entre enero y junio fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

Si hubo aumentos salariales durante el semestre, se toma el sueldo más alto efectivamente cobrado.

¿Qué pasa si trabajaste menos de seis meses?

Quienes ingresaron a un empleo durante el semestre también tienen derecho a cobrar aguinaldo, pero de manera proporcional.

La fórmula es:

Mejor sueldo ÷ 12 × cantidad de meses trabajados

De esta manera, el monto se ajusta al tiempo efectivamente trabajado.

¿El aguinaldo paga Impuesto a las Ganancias?

La situación depende de los ingresos de cada trabajador y de la normativa vigente. En muchos casos, el aguinaldo recibe un tratamiento especial dentro del cálculo del impuesto, por lo que el impacto puede variar según el salario y las deducciones aplicables.

Por qué el aguinaldo es uno de los pagos más esperados

Para muchas familias argentinas, el aguinaldo de junio representa una oportunidad para ponerse al día con gastos, afrontar vacaciones de invierno, realizar compras importantes o reforzar el ahorro.

Por eso, cada año la fecha de cobro genera gran expectativa entre trabajadores, jubilados y pensionados que esperan este ingreso extra antes de finalizar el primer semestre.