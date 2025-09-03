Piotr Szczerek, reconocido empresario polaco y CEO de Drogbruk, tenía hasta hace poco una vida de lujo, negocios exitosos y un estrecho vínculo con el tenis vio su reputación internacional seriamente dañada tras protagonizar un polémico episodio en el US Open, donde le arrebató a un niño la gorra firmada por el tenista Kamil Majchrzak.

El hecho fue grabado y rápidamente lo convirtió en tendencia mundial bajo un título lapidario: “el hombre más odiado de internet”.

El incidente ocurrió el pasado jueves 28 de agosto en la cancha 11, luego de que Majchrzak obtuviera la mayor victoria de su carrera al derrotar a Karen Khachanov, en un partido de cinco sets.

Foto: captura eltrece

Como gesto hacia los aficionados, el tenista firmó una gorra y se la entregó a un joven llamado Brock. Sin embargo, Szczerek, que se encontraba junto a su esposa Anna, sorprendió a todos al arrebatar la prenda y guardarla en la bolsa de su pareja. La indignación no tardó en explotar en redes sociales, donde miles de usuarios criticaron su accionar.

Leé más: Quién es Alfredo Duro, el periodista de El Chiringuito arrollado por un buey en San Sebastián

QUIÉN ES PIOTR SZCZEREK, EL CEO CUYA REPUTACIÓN SE ARRUINÓ POR ARREBATARLE UNA GORRA A UN NIÑO

La repercusión fue inmediata. Personalidades públicas también se sumaron a las críticas, entre ellas la diputada Anita Kucharska-Dziedzic, quien expresó: “Billones alcanzados en un día. Los empresarios polacos tendrán que compensar esta pérdida de imagen durante años”.

De un día para otro, Szczerek pasó de ser un influyente hombre de negocios a convertirse en el rostro de un escándalo que dañó tanto su imagen como la del sector empresarial de su país. La caída en reputación contrasta con la vida que llevaba hasta ese momento. Szczerek reside en la llamada “aldea de los millonarios” de Polonia junto a su esposa y sus dos hijos.

Su mansión cuenta con lago privado y cancha de tenis, y el matrimonio es conocido por sus vínculos con deportistas como la extenista Urszula Radwanska. Además, la familia es dueña del club Calisia Tenis Pro y patrocinadora de distintas iniciativas juveniles. El tenis forma parte central de su identidad: Anna fue quien lo introdujo en el deporte, ambos compiten en ligas locales y él mismo expresó su deseo de completar un Iron Man como desafío personal.

Leé más:

El influencer de lo paranormal Dan Rivera murió misteriosamente en compañía de la muñeca Annabelle

EL PEDIDO DE DISCULPAS PÚBLICAS DE PIOTR SZCZEREK TRAS LA VIRALIZACIÓN DE SU ACTO DE CRUELDAD CON UN NIÑO EN EL US OPEN

Tras varios días de silencio, el empresario ofreció disculpas públicas el lunes siguiente al incidente. “Quiero pedir disculpas inequívocamente al niño afectado, a su familia, a todos los aficionados y al propio jugador. Cometí un gran error”, señaló Szczerek.

Aclaró que, en medio de la euforia, creyó que la gorra estaba destinada a él porque sus hijos también habían pedido autógrafos: “Hoy sé que hice algo que pareció ser un acto consciente de quitarle un recuerdo a un niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que herí al niño y decepcioné a los aficionados”.

Foto: captura eltrece

En su mensaje, el empresario subrayó que tanto él como su esposa llevan años apoyando a niños y jóvenes deportistas. “Me duele, pero es una lección necesaria. Por eso, me comprometo a involucrarme aún más en iniciativas que apoyen a niños y adolescentes y en acciones contra la violencia y el odio”, agregó.

El propio Majchrzak intentó poner paños fríos a la situación: confirmó la identidad de Szczerek, explicó que todo fue fruto de la confusión y, mediante Instagram, logró ubicar al niño para devolverle la gorra: “¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”. No obstante, la imagen del empresario ya había sufrido un daño difícil de revertir.

Leé más:

Por qué septiembre influye en tu estado de ánimo y cómo aprovechar su energía

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.