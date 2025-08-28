Lionel Messi jugará su último partido de local en Eliminatorias el próximo jueves frente a Venezuela en el estadio Monumental. La confirmación llegó de boca del propio capitán de la Selección Argentina, quien lo reveló tras la victoria de Inter Miami sobre Orlando en las semifinales de la Leagues Cup.

“Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más encuentros”, reconoció Messi, anticipando la cita del 4 de septiembre en Núñez.

El delantero argentino Lionel Messi, del Inter Miami, llega al estadio para el partido contra el Galaxy de Los Ángeles, en un partido de la MLS realizado el sábado 16 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Por: AP

LA NOTICIA DE MESSI QUE GOLPEA EL MUNDO

Además, el astro argentino adelantó que vivirá este momento acompañado de sus seres más cercanos: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a disfrutar de esa manera, después no sé qué pasará”.

La noticia genera expectativa en los hinchas, que saben que el duelo contra Venezuela marcará un antes y un después en la historia de Messi con la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas.