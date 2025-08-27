El inicio de los tradicionales encierros en San Sebastián de los Reyes estuvo marcado por un fuerte susto. Alfredo Duro, reconocido periodista y colaborador de El Chiringuito de Jugones, resultó herido tras ser arrollado por un buey durante la primera jornada de la festividad.

El hecho ocurrió el lunes por la mañana, cuando Duro participaba en el evento taurino. Según testigos, el periodista perdió la referencia visual tras chocar contra una talanquera y cayó al suelo en el momento en que la manada de toros y bueyes se acercaba a toda velocidad.

Aunque evitó una cornada, fue atropellado por un buey, generando escenas de tensión en el recorrido. De acuerdo con Mega, personal sanitario acudió de inmediato para asistirlo.

Alfredo Duro (Foto: Instagram @alfredoduro1)

Duro permaneció varios minutos en el piso antes de ser trasladado en camilla a una ambulancia rumbo al hospital local. Además del periodista, otras seis personas sufrieron heridas durante la jornada inaugural del encierro, que cada año convoca a miles de corredores y espectadores.

QUIÉN ES ALFREDO DURO, EL PERIODISTA DE EL CHIRINGUITO QUE FUE ARROLLADO POR UN BUEY Y DEBIÓ SER HOSPITALIZADO

Las imágenes del accidente, emitidas por Atresmedia, mostraron que el colaborador había quedado rezagado antes de impactar contra la estructura. La velocidad de la manada no le dio tiempo a reaccionar y terminó arrollado, aunque sin recibir una embestida directa. Desde El Chiringuito, Josep Pedrerol abrió el programa informando lo ocurrido y enviando mensajes de apoyo.

Tras recibir atención médica, Duro grabó un mensaje para la audiencia: “Tranquilidad, estoy francamente bien”, afirmó. El periodista sufrió varias costillas rotas, una conmoción leve y una herida que requirió seis puntos de sutura.

Alfredo Duro (Foto: Instagram @alfredoduro1)

Este martes, la cuenta oficial de El Chiringuito confirmó el alta hospitalaria. En un video, Duro aseguró que dejará las actividades relacionadas con la tauromaquia, mientras Pedrerol le advirtió entre bromas: “No tenemos edad para estas cosas”.

