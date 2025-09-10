La Universidad de Buenos Aires (UBA) presenta la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), un evento que une cine, memoria e innovación. Del 1 al 8 de octubre, el festival ofrecerá más de 80 películas, homenajes a grandes figuras del cine, actividades académicas y estrenos internacionales. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

Doctorado Honoris Causa para tres referentes del cine y las artes

Uno de los momentos más esperados del FIC.UBA 2025 será la entrega del título Doctor Honoris Causa de la UBA a tres personalidades clave del arte y el cine mundial:

Graciela Borges , icónica actriz argentina, con más de seis décadas de trayectoria en el cine latinoamericano.

Asif Kapadia , director británico ganador del Oscar por Amy , presentará además su nueva película 2073 en estreno exclusivo para Argentina.

Juan Gatti, diseñador gráfico y artista visual, reconocido por su trabajo con Pedro Almodóvar y su impacto en el diseño del cine contemporáneo.

FIC.UBA 2025: sedes, programación y actividades destacadas

El festival se desarrollará en múltiples sedes de la Ciudad de Buenos Aires, con su base principal en la FADU - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Ciudad Universitaria), y actividades en:

Cinépolis Plaza Houssay (Av. Córdoba 2135)

Cultural San Martín (Paraná 310)

Cine Cosmos.UBA (Av. Corrientes 2046)

Facultad de Derecho (Av. Figueroa Alcorta 2263)

Más de 80 películas en competencia y retrospectivas

FIC.UBA 2025 proyectará 48 largometrajes y 36 cortometrajes durante 8 días de programación, organizados en:

Competencia Internacional de Largometrajes

Competencia Iberoamericana de Cortometrajes

Competencia Graduados DIS

Sección Panorama (cine internacional contemporáneo)

Retrospectivas y homenajes

Homenaje a 40 años del Juicio a las Juntas

En conmemoración del 40° aniversario del histórico Juicio a las Juntas, la UBA entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces que dictaron la sentencia. El homenaje incluirá la proyección de tres películas fundamentales: Argentina, 1985, El juicio y El Nüremberg argentino.

Innovación, formación y nuevas voces

El FIC.UBA también se consolida como plataforma de formación y experimentación audiovisual, con nuevas iniciativas:

HACK FIC.UBA : laboratorio creativo en alianza con el Festival de Málaga

Concurso de Ideas para largometrajes de ficción

Ciclo de seminarios, clases magistrales y charlas abiertas con artistas como Asif Kapadia, Juan Gatti, Laura Casabé, Ariel Winograd, entre otros

Foco Laura Casabé : retrospectiva a una de las cineastas argentinas más innovadoras del cine de género

Estreno del corto animado “El día que me quieras. El viaje de Gardel”, a 90 años de la muerte del mítico cantor

Juan Gatti: exposición inédita en Buenos Aires

Como parte de su homenaje, el festival presentará la muestra “Juan Gatti: Cartelera 1986-2023” en el Patio Central de la FADU. La exposición recorre décadas de diseño gráfico para el cine, incluyendo afiches icónicos del cine español, tapas de discos legendarios del rock argentino y colaboraciones con artistas como Almodóvar, Spinetta, Sui Generis y Fernando Trueba.

Panorama internacional: lo mejor del cine global

La sección Panorama incluirá 8 películas seleccionadas por su innovación estética y narrativa. Entre ellas:

Furtivos (España, 1975) – José Luis Borau

I Only Rest in The Storm (Portugal/Brasil/Francia/Rumania, 2025) – Pedro Pinho

Laguna (México/Lituania, 2025) – Sharunas Bartas

Maya, Give Me a Title (Francia, 2024) – Michel Gondry

The Mastermind (EE.UU., 2025) – Kelly Reichardt

Jurados internacionales de prestigio

El festival contará con la participación de reconocidos jurados del ámbito cinematográfico:

Alejandro Goic (Chile)

Ariel Winograd (Argentina)

Alfredo Naime (México)

Leticia Cristi y Annabella Speziale (Argentina)

Arthur de Faria (Brasil), entre otros

Cine, memoria e innovación: una edición que celebra el presente y el futuro

“El cine construye memoria, identidad y comunidad”, destacó Ricky Alfonsín, director del festival. “FIC.UBA 2025 celebra tanto a artistas consagrados como a las nuevas generaciones de creadores. Es un festival que mira hacia adelante sin dejar de honrar las historias que nos marcaron.”

¿Cómo participar del FIC.UBA 2025?