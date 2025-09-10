La Universidad de Buenos Aires (UBA) presenta la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), un evento que une cine, memoria e innovación. Del 1 al 8 de octubre, el festival ofrecerá más de 80 películas, homenajes a grandes figuras del cine, actividades académicas y estrenos internacionales. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.
Doctorado Honoris Causa para tres referentes del cine y las artes
Uno de los momentos más esperados del FIC.UBA 2025 será la entrega del título Doctor Honoris Causa de la UBA a tres personalidades clave del arte y el cine mundial:
- Graciela Borges, icónica actriz argentina, con más de seis décadas de trayectoria en el cine latinoamericano.
- Asif Kapadia, director británico ganador del Oscar por Amy, presentará además su nueva película 2073 en estreno exclusivo para Argentina.
- Juan Gatti, diseñador gráfico y artista visual, reconocido por su trabajo con Pedro Almodóvar y su impacto en el diseño del cine contemporáneo.
FIC.UBA 2025: sedes, programación y actividades destacadas
El festival se desarrollará en múltiples sedes de la Ciudad de Buenos Aires, con su base principal en la FADU - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Ciudad Universitaria), y actividades en:
- Cinépolis Plaza Houssay (Av. Córdoba 2135)
- Cultural San Martín (Paraná 310)
- Cine Cosmos.UBA (Av. Corrientes 2046)
- Facultad de Derecho (Av. Figueroa Alcorta 2263)
Más de 80 películas en competencia y retrospectivas
FIC.UBA 2025 proyectará 48 largometrajes y 36 cortometrajes durante 8 días de programación, organizados en:
- Competencia Internacional de Largometrajes
- Competencia Iberoamericana de Cortometrajes
- Competencia Graduados DIS
- Sección Panorama (cine internacional contemporáneo)
- Retrospectivas y homenajes
Homenaje a 40 años del Juicio a las Juntas
En conmemoración del 40° aniversario del histórico Juicio a las Juntas, la UBA entregará el título Doctor Honoris Causa a los jueces que dictaron la sentencia. El homenaje incluirá la proyección de tres películas fundamentales: Argentina, 1985, El juicio y El Nüremberg argentino.
Innovación, formación y nuevas voces
El FIC.UBA también se consolida como plataforma de formación y experimentación audiovisual, con nuevas iniciativas:
- HACK FIC.UBA: laboratorio creativo en alianza con el Festival de Málaga
- Concurso de Ideas para largometrajes de ficción
- Ciclo de seminarios, clases magistrales y charlas abiertas con artistas como Asif Kapadia, Juan Gatti, Laura Casabé, Ariel Winograd, entre otros
- Foco Laura Casabé: retrospectiva a una de las cineastas argentinas más innovadoras del cine de género
- Estreno del corto animado “El día que me quieras. El viaje de Gardel”, a 90 años de la muerte del mítico cantor
Juan Gatti: exposición inédita en Buenos Aires
Como parte de su homenaje, el festival presentará la muestra “Juan Gatti: Cartelera 1986-2023” en el Patio Central de la FADU. La exposición recorre décadas de diseño gráfico para el cine, incluyendo afiches icónicos del cine español, tapas de discos legendarios del rock argentino y colaboraciones con artistas como Almodóvar, Spinetta, Sui Generis y Fernando Trueba.
Panorama internacional: lo mejor del cine global
La sección Panorama incluirá 8 películas seleccionadas por su innovación estética y narrativa. Entre ellas:
- Furtivos (España, 1975) – José Luis Borau
- I Only Rest in The Storm (Portugal/Brasil/Francia/Rumania, 2025) – Pedro Pinho
- Laguna (México/Lituania, 2025) – Sharunas Bartas
- Maya, Give Me a Title (Francia, 2024) – Michel Gondry
- The Mastermind (EE.UU., 2025) – Kelly Reichardt
Jurados internacionales de prestigio
El festival contará con la participación de reconocidos jurados del ámbito cinematográfico:
- Alejandro Goic (Chile)
- Ariel Winograd (Argentina)
- Alfredo Naime (México)
- Leticia Cristi y Annabella Speziale (Argentina)
- Arthur de Faria (Brasil), entre otros
Cine, memoria e innovación: una edición que celebra el presente y el futuro
“El cine construye memoria, identidad y comunidad”, destacó Ricky Alfonsín, director del festival. “FIC.UBA 2025 celebra tanto a artistas consagrados como a las nuevas generaciones de creadores. Es un festival que mira hacia adelante sin dejar de honrar las historias que nos marcaron.”
¿Cómo participar del FIC.UBA 2025?
- Fechas: del 1 al 8 de octubre de 2025
- Lugar: Ciudad Universitaria (FADU) y otras sedes de Buenos Aires
- Entrada: gratuita y con inscripción previa para algunas actividades
- Sitio web oficial: Fic.Uba