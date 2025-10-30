Un viaje soñado terminó en tragedia para Suzanne Rees, una australiana de 80 años que fue olvidada por el crucero Coral Adventurer durante una excursión en la remota Lizard Island, al norte de Queensland. La mujer murió sola, y su cuerpo fue hallado recién un día después, en medio de un escándalo que sacude a la compañía y conmueve a toda Australia.

El tour, valuado en más de 50.000 dólares y con una duración de 60 días, prometía recorrer los paisajes más impactantes del país. Pero todo cambió cuando, durante una caminata considerada “desafiante”, Suzanne se sintió mal por el calor y se detuvo en el ascenso, mientras el resto del grupo siguió adelante sin advertirlo.

(Foto: gentileza New York Post)

La pesadilla comenzó cuando el crucero partió sin realizar un recuento de pasajeros. Nadie notó la ausencia de Suzanne hasta la hora de la cena, cinco horas después de la excursión. Para entonces, ya era de noche y la búsqueda arrancó con una demora fatal.

CÓMO FUE LA BÚSQUEDA DE LA PASAJERA DEL CRUCERO OLVIDADA EN UNA ISLA DE AUSTRALIA

La Policía de Queensland confirmó que la muerte fue por “causas repentinas y no sospechosas”, pero la familia apunta directo a la empresa. Katherine Rees, hija de la víctima, sostuvo: “Parece que hubo una falta de atención y de sentido común. Le pidieron que bajara sola después de que dijo que se sentía mal”.

Cuando finalmente advirtieron la desaparición, el Coral Adventurer regresó a la isla y envió a siete tripulantes en una embarcación menor, provistos de linternas, para buscar a Suzanne. Sin embargo, la noche y el tiempo perdido jugaron en contra.

Recién al día siguiente, un helicóptero de Nautilus Aviation localizó el cuerpo de la mujer en la isla. La noticia generó conmoción y abrió una investigación oficial.

Así encontraron el cuerpo de Suzanne Rees (Foto: gentileza BBC)

QUÉ DIJO LA FAMILIA DE LA PASAJERA DEL CRUCERO OLVIDADA EN UNA ISLA DE AUSTRALIA

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) inició una investigación para determinar si hubo fallas en el control de pasajeros y posibles incumplimientos de los protocolos de embarque. La familia de Suzanne exige respuestas y justicia.

“Por lo poco que nos contaron, parece que hubo una falta de atención y de sentido común. Mi mamá murió sola, sin nadie a su lado. No puedo entender cómo permitieron que esto pasara. Espero que la investigación forense determine qué debería haber hecho la empresa para poder salvar la vida de mamá”, dijo Katherine Rees, hija de la víctima.

