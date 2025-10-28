La investigación por los femicidios de Brenda del Castillo y Morena Verdi y Lara Gutiérrez avanza, y la requisa a la celda de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, se conoció el cuaderno donde el supuesto autor intelectual había planificado la masacre.

“Lo había detenido la División de Fugitivos, de Interpol en Lanús, el 27 de agosto, y nadie se imaginaba que este tipo estaba metido en el triple crimen”, contó Ignacio González Prieto sobre el presunto jefe de Pequeño J.

Entonces, el periodista de TN mostró el documento exclusivo: “Este hombre se dedica al tráfico internacional de drogas. Es miembro de los Pulpos, de una conocida banda criminal, que opera en la zona de Trujillo. De donde vino toda la familia de Pequeño J”.

El Cuaderno de Señor J, supuesto autor intelectual del triple crimen.

Todo surgió a raíz de la declaración de una testigo reservada que alertó sobre lo que guardaba en la alcaldía de la PFA: “Tiene un teléfono celular, tiene un cuaderno tapa verde y tiene como 11 papeles donde va haciendo anotaciones. Desde ahí planificó”.

Qué tenía el cuaderno verde de Señor J

“La sospecha de los investigadores es que todas estas anotaciones tienen que ver con droga, como una codificación. En otras hojas, aparecen mails, aparecen teléfonos celulares”, aseguró.

“Después habla de hermano de Jota. Aparece y pone cifras con kilos. (...) Una conversación sexual con una mujer”, cerró.