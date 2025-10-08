Este miércoles se filtró el testimonio de Celeste González Guerrero, una de las detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela en el que murieron Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) y ahora se supo cómo fueron ejecutadas realmente.

González Guerrero vivía en la casa en la que se llevaron a cabo las ejecuciones junto a su pareja Miguel Villanueva Silva contó en detalle cómo las chicas llegaron sonrientes al lugar la noche del viernes 19 de septiembre, sin saber el martirio que les esperaba en el interior de la vivienda.

Celeste González Guerrero (Foto: captura TN)

Asimismo, la mujer reveló que Matías Ozorio le contó que Pequeño J le pagó un millón de dólares por llevar a cabo el macabro plan que fue transmitido a los superiores del narcotraficante, apodados “Padre” y “Abuelo” o “Lima”, y que están en la cúspide de la organización criminal.

UNA DETENIDA CONTÓ EN DETALLE CÓMO FUERON LAS EJECUCIONES DEL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

Celeste González Guerrero, que recibió mil dólares para dejar la casa libre y por su silencio, contó que los asesinatos se dieron luego de que se detectara el robo de 30 kilos de cocaína por parte de una de las mujeres de 20 años y que le ofrecieron a la adolescente de 15 años, Lara Gutiérrez, dejarla con vida si accedía a mantener relaciones con un hombre mayor de edad.

“Miguel (Villanueva Silva, su pareja) me dijo que le dijo a Lara que, si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía. Pero ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras. También me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”, dice el escalofriante relato.

"Pequeño J" detenido en Perú (Foto: Twitter /X @patobullrich)

Asimismo, la mujer apuntó contra su pareja y lo señaló como uno de los asesinos. “Él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar. Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”, se lee en el testimonio.

La mujer también precisó el orden de los crímenes: “A Brenda la mataron primero, luego a Morena y por último a Lara”. La detenida contó que los implicados bromeaban con que el perro de uno de ellos, “Pantera”, se comió una de las falanges de las víctimas. Además, reveló que parte de la secuencia fue grabada y transmitida: “Estaban haciendo una videollamada con quienes les dicen ‘Papa’ y ‘Lima’”.

