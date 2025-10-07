Una nueva prueba complica aún más la situación judicial de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple homicidio de Florencio Varela, ocurrido a mediados de septiembre.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, confirmó que el joven fue visto junto a Lara Gutiérrez, una de las víctimas, pocos días antes del crimen.

La revelación proviene de una cámara de seguridad que registró a “Pequeño J” y a la adolescente de 15 años en un local de comidas rápidas el pasado 6 de septiembre.

En las imágenes, también se observa a un hombre y una mujer cuya identidad aún no fue establecida. El video ya forma parte del expediente y podría ser clave para esclarecer los vínculos previos entre el acusado y las víctimas.

Triple crimen de Florencio Varela: se conoció la primera foto de “Pequeño J” con Lara Gutiérrez | Créditos: Gentileza Clarín

TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA: CÓMO ESTÁ LA INVESTIGACIÓN

Según fuentes judiciales, esta evidencia refuerza la hipótesis de un posible robo o conflicto posterior que habría desencadenado el asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

“Sí, esa reunión existió”, confirmó el fiscal Arribas en declaraciones a LN+, detallando que el encuentro entre Lara y “Pequeño J” se produjo menos de dos semanas antes del triple crimen.

Brenda, Morena y Lara, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela (Foto: captura TN)

El funcionario judicial también sostuvo que Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, habría tenido contacto con al menos una de las víctimas.

Ozorio fue detenido en Perú el 30 de septiembre, junto con el principal acusado, pero decidió no declarar ante las autoridades peruanas mientras avanza el trámite de extradición hacia Argentina.