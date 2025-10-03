El avance de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un dato estremecedor: la autopsia al cuerpo de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años.

En las últimas horas se confirmó que la joven murió por un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre provocada por las puñaladas que recibió durante el ataque.

El informe, elaborado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur en Temperley, detalló que Lara tenía tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. La más grave fue la que le cortó la arteria carótida primitiva derecha, lo que le causó una hemorragia irreversible.

Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen de Florencio Varela (Fotos: capturas A24)

LOS TREMENDOS HALLAZGOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN

Los forenses encontraron el cuerpo de Lara en avanzado estado de putrefacción. En la escena, hallaron una mordaza de cinta plástica en la boca y el cuello, otra cinta en las rodillas, un cordón en los tobillos, un cuchillo de cubierto con mango negro y fragmentos de vidrio verde.

El informe aclaró que el cuerpo no presentaba signos de ataque por fauna cadavérica y que se mantuvo refrigerado desde su ingreso a la morgue. Por eso, los especialistas advirtieron que la conservación en frío podría haber alterado la estimación de la fecha exacta de la muerte.

La Justicia todavía intenta reconstruir en qué circunstancias fueron atacadas Lara, Morena Verdi y Brenda del Castillo, que aparecieron muertas dentro de una casa de Florencio Varela a mediados de septiembre.

LA VOZ DE LARA GUTIÉRREZ EN LA TV SEMANAS ANTES DE SU MUERTE

En medio de la conmoción por el triple crimen, salió a la luz una entrevista televisiva donde Lara Morena Gutiérrez (15) habló sobre la situación en su barrio.

En esa nota, la adolescente —que se presentó como “Luna” y dijo tener 20 años— denunció: “Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”.

Foto: capturas América TV

La entrevista se dio en el contexto de un reclamo de vecinos del barrio porteño de Flores por el ejercicio de la prostitución en la vía pública. Lara, junto a una compañera, negó esa acusación: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el ‘telo móvil’ y una barbaridad. Es una mentira”.

Ambas aseguraron que no ejercían la prostitución en la calle, sino que ese lugar era solo un punto de encuentro con los clientes para ir a otro sitio.

La investigación sigue abierta y la Justicia busca esclarecer cómo y por qué fueron asesinadas las tres jóvenes en un caso que conmocionó a todo el país.

