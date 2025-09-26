Un estremecedor video mostró cómo es la llamada “casa del horror” en la que fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que estuvieron desaparecidas durante cinco días hasta ser encontradas sin vida este miércoles en Florencio Varela.

La vivienda está ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en la localidad de Villa Vatteone. Según fuentes de la investigación, los sospechosos habrían alquilado el domicilio pocos días antes de cometer el triple femicidio, vinculado a una trama narco que sacude al Conurbano bonaerense.

Las imágenes de la casa de Florencio Varela (Foto: captura eltrece)

En las imágenes difundidas se observa el patio trasero donde los cadáveres estaban enterrados: un terreno en malas condiciones, con ropa tirada, bolsas de basura y tierra removida. Hacia el final del registro aparece una pared con manchas que parecen ser de sangre, lo que reforzó la hipótesis de los investigadores sobre la brutalidad del crimen.

SE VIRALIZÓ EL VIDEO DE LA CASA DE FLORENCIO VARELA DONDE ASESINARON A LAS TRES JÓVENES DE ENTRE 15 Y 20 AÑOS

Dos de los cuatro detenidos fueron encontrados mientras intentaban limpiar la escena con lavandina. “Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hemáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló un funcionario provincial sobre el procedimiento.

Tras el hallazgo, la Policía Bonaerense selló la propiedad y dispuso la intervención de la brigada canina y del equipo de Casos Especiales. En el fondo del terreno detectaron una zona de tierra removida que finalmente reveló la ubicación de los cuerpos enterrados.

La casa de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos (Foto: captura TN)

Con el avance de la investigación se identificó a los propietarios de la vivienda: una pareja de 27 y 28 años, uno de ellos señalado como presunto narco peruano vinculado a la villa 1-11-14. Ambos fueron detenidos en un hotel alojamiento y, junto con los otros dos acusados, quedaron imputados por homicidio agravado. La PROCUNAR tomó intervención ante la sospecha de una organización narco detrás del caso.

