Triple crimen de Florencio Varela: balearon la casa de la familia de Lara, una de las víctimas | Créditos: Redes N/A

Brenda, Morena y Lara, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela (Foto: captura TN)

En medio del horror por el triple crimen que sacudió a Florencio Varela, la familia de las víctimas intenta encontrar consuelo en el recuerdo.

Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, la más chica de las jóvenes asesinadas, volcó su dolor en una serie de posteos conmovedores en redes sociales.

“Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más”, escribió Agostina en una historia de Instagram, junto a una foto de ambas celebrando un cumpleaños.

El mensaje, cargado de angustia, refleja el vacío que dejó la adolescente de 15 años, asesinada junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo.

El dolor de una hermana: recuerdos y despedidas en redes

En otro posteo, Agostina se preguntó: “¿Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas? Vos me querías ver bien y me peleabas. ¿Quién me va a retar como vos los hacías? ¿Quién me va a defender como vos lo hacías? Vos fuiste mi todo, te amo Lara”.

La joven también compartió una imagen de Lara descansando y le suplicó: “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale por favor Lara”. En otro mensaje, pidió: “Mándanos fuerzas”, mostrando a la adolescente en un momento familiar.

Entre los recuerdos, Agostina subió una selfie del 31 de diciembre de 2022, cuando ambas viajaron en colectivo.

“Estaba súper contenta porque me estaba por comprar mi primer iPhone. Me acompañaste y nos recorrimos todo. Gracias hermana por todo, eras re compañera en todo. Con todos una persona increíble que no merecía nada malo”, escribió.

La despidió con palabras llenas de admiración: “Tenías una valentía que ninguna mujer tiene, ni yo. Siempre te buscaba solita y no pedías. Te gustaba hacer tu plata, hasta vendías rosquitas a los 12 años. Mi bebé, la gente va a hablar, pero todos sabemos lo que fuiste, te amo”, cerró junto a un corazón roto.

El posteo generó una ola de reacciones entre sus allegados. “Volá alto turra, róbate el cielo”, le dedicó una amiga.

Los estremecedores detalles del triple crimen

Las chicas fueron vistas por última vez cerca de una estación de servicio, a tres cuadras de Monseñor Bufano y Crovara, donde subieron a una Chevrolet Tracker blanca.

Esa fue la última imagen hasta que, días después, la policía halló sus cuerpos descuartizados y enterrados en una casa de Florencio Varela.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el crimen fue retransmitido en vivo por Instagram como “un acto de disciplinamiento” para las chicas y para otros integrantes de la banda narco. Alonso detalló que unas 45 personas vieron la transmisión.

Las autopsias revelaron el nivel de brutalidad: a Lara, de solo 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de matarla.

Brenda fue torturada con puntazos en el cuello, golpes en la cara y un fuerte golpe que le provocó hundimiento de cráneo; después de matarla, le abrieron el abdomen. Morena fue golpeada en la cara antes de que le quebraran el cuello.

La principal hipótesis apunta a una venganza narco, ya que se sospecha que una de las chicas se habría quedado con droga ajena.

Por el crimen ya hay cuatro detenidos. El líder de la banda, un ciudadano peruano de unos 23 años, conocido como “el pequeño ‘J’ o Julito”, tiene pedido de captura internacional.