Morena, Brenda y Lara nunca imaginaron el infierno que les esperaba cuando subieron a una Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada.

Lo que siguió fue una pesadilla: las secuestraron, las torturaron y todo quedó registrado en un vivo de Instagram, donde 45 miembros de la banda narco presenciaron el horror en tiempo real.

Según reveló el Pampa Mónaco, la transmisión fue una advertencia brutal: “A las chicas las torturaron antes de matarlas para dejar un mensaje claro de que con este narco no se jode. Nadie me roba”, habría dicho el líder de la banda.

Triple crimen de Florencio Varela: balearon la casa de la familia de Lara, una de las víctimas | Créditos: Redes N/A

El video circuló entre los integrantes del grupo, como una muestra de poder y venganza.

Detalles escalofriantes de la tortura

La investigación judicial arrojó datos estremecedores.

La morgue de Lomas de Zamora confirmó que una de las jóvenes murió por fractura de cráneo, con múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el rostro completamente aplastado.

Otra de las víctimas sufrió una luxación cervical que le provocó la muerte, además de golpes brutales en la cara. Los peritos detallaron que todas tenían los pies, las manos, el cuello y la cara encintados, una escena de violencia extrema.

La menor del grupo fue la que más padeció la crueldad de los asesinos: le cortaron cinco dedos de la mano izquierda, la oreja izquierda y le hicieron un profundo tajo en el cuello.

Además, presentaba quemaduras en los dedos, que según los forenses, fueron hechas mientras aún estaba con vida. El informe indica que la muerte se produjo cerca de las 2 de la madrugada del sábado.

Un crimen narco transmitido en vivo

La saña no terminó ahí. A una de las chicas le realizaron un corte tan profundo en el abdomen que dejó las vísceras expuestas, y los especialistas confirmaron que esa herida fue hecha después de muerta.

El triple femicidio fue transmitido en vivo por redes sociales, en una escalada de violencia narco que busca sembrar el terror y marcar territorio.

La investigación avanza con varios detenidos, pero el espanto por lo ocurrido sigue sacudiendo a toda la comunidad.