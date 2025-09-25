El triple crimen de Florencio Varela sigue generando conmoción y dolor. Lara, Morena y Brenda fueron halladas sin vida el miércoles, tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad. Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes y la noticia de sus muertes provocó un impacto devastador.

Brenda y Morena, de 20 y 21 años, eran primas, y sus familias decidieron realizar un velatorio conjunto en San Justo, Provincia de Buenos Aires. En TN mostraron las imágenes del último adiós, en medio de escenas de profundo desconsuelo por la tragedia que golpeó a dos familias.

Brenda, Morena y Lara, las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela (Fotos: capturas TN)

La periodista Ana Ortiz relató uno de los momentos más desgarradores de la jornada. “La mamá de Brenda trajo al chiquitito, al bebé de Brenda, que lo veíamos por ahí con una capuchita verde. Es muy fuerte. Un año, ¿no? Muy fuerte. Es súper fuerte. Un año estaba tomando la mamadera a upa de la mamá de Brenda, su abuela, que es probable la que tenga que hacerse cargo ahora de este chiquitito, que perdió a la mamá”, comentó.

Leé más:

Triple femicidio en Florencio Varela: por qué los espectadores del vivo no serán condenados

EL DESGARRADOR RELATO DE UNA PERIODISTA SOBRE EL VELORIO DE LAS VÍCTIMAS DEL TRIPLE FEMICIDIO

La cronista destacó además que Brenda era una mamá muy buena con su bebé. “Era una mamá extremadamente presente, (el bebé) estaba todo el día con la mamá, por eso el primer día ya notaba la ausencia de la mamá. Estaba muy triste y preguntaba por la mamá”, agregó conmovida.

En el velatorio también se observó a Federico, primo de las víctimas, quien se convirtió en la voz de la familia ante los medios. La Policía, en tanto, debió cortar calles para organizar el operativo y permitir el trabajo de la prensa a distancia, dada la sensibilidad de la situación.

Triple femicidio en Florencia Varela: los detenidos. Captura: TN

Cabe recordar que Brenda había sido mamá hacía apenas un año, lo que refuerza el impacto de la tragedia. “Son dos familias que quedaron totalmente destruidas”, resumieron allegados, en medio de lágrimas y reclamos de justicia.

Leé más:

“Me vas a doler toda la vida”: el desgarrador mensaje de la hermana de Lara, víctima del triple femicidio

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.