El triple crimen de Florencio Varela sumó en las últimas horas un episodio que acrecienta el clima de miedo e incertidumbre: la familia de Lara Morena Gutiérrez, una de las adolescentes asesinadas, sufrió un ataque armado en su vivienda.

La víctima tenía 15 años y fue hallada muerta junto a sus amigas Morena Verri y Brenda del Castillo.

Este miércoles por la tarde, un motociclista pasó frente a la casa donde vive la familia de Lara y disparó varias veces contra la fachada. El ataque no dejó heridos, pero sí un profundo temor entre los allegados de la joven, que todavía no logran asimilar la brutal pérdida.

Al enterarse de lo ocurrido, la madre de Lara interrumpió una protesta en reclamo de justicia por su hija para dirigirse a una dependencia policial de La Tablada, en La Matanza, y radicar la denuncia.

La casa de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos (Foto: captura TN)

Lo hizo acompañada por la tía de la adolescente, manifestando que siente en riesgo la vida de sus otros cinco hijos. La hermana de Lara, por su parte, expuso la amenaza a través de redes sociales y compartió un mensaje desgarrador que reflejó el miedo y la impotencia que atraviesa toda la familia.

TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA: CÓMO ESTÁ LA INVESTIGACIÓN

Mientras tanto, la investigación por el triple homicidio avanza con cuatro detenidos.

Se trata de dos parejas: una de nacionalidad argentina y otra peruana. Los primeros fueron sorprendidos dentro de la vivienda donde ocurrieron los asesinatos, en momentos en que intentaban limpiar la escena del crimen.

Más tarde, la pareja de ciudadanos peruanos fue arrestada en un hotel alojamiento a pocos kilómetros del lugar, y serían los dueños de la propiedad.

Las principales sospechas apuntan a que los cuatro habrían actuado como encubridores. Uno de los hombres, además, estaría vinculado con la Villa 1-11-14, lo que refuerza las hipótesis de un trasfondo ligado al narcotráfico o a disputas criminales más amplias.

Triple crimen de Florencio Varela: balearon la casa de la familia de Lara, una de las víctimas | Créditos: Redes N/A

Según trascendió, uno de los detenidos aportó datos sobre lo ocurrido, aunque su testimonio todavía es analizado por los investigadores. La Justicia, por su parte, cree que aún hay más implicados en el crimen y no descarta nuevas detenciones.

Los acusados serán indagados este jueves en los tribunales de Laferrere, en medio de un clima de conmoción social y creciente temor en la comunidad. Mientras tanto, la familia de Lara pide protección urgente, convencida de que los ataques y amenazas podrían repetirse.