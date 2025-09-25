El caso estremeció a toda la Argentina. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, confirmó este miércoles en A dos Voces por TN que el triple femicidio de Florencio Varela se transmitió en vivo por Instagram. La brutalidad del hecho y la frialdad con la que los asesinos actuaron dejaron sin palabras a los investigadores.

Según detalló Alonso, las tres jóvenes llegaron engañadas a la casa de Varela, llevadas por alguien que se había ganado su confianza. El ministro explicó que la transmisión en redes fue vista por 45 personas, en un grupo cerrado. “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”, relató, y remarcó que el líder de la banda ya fue identificado, aunque todavía está prófugo.

La casa de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos (Foto: captura TN)

El ministro fue contundente: “Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas”. Alonso subrayó que la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires y que “no hay fronteras” para este tipo de crímenes. Además, confirmó que uno de los detenidos, de nacionalidad peruana, estaría relacionado con la organización.

EL SADISMO SIN LÍMITES DE LOS ASESINOS DEL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

El móvil del crimen, según Alonso, fue “disciplinatorio”, para construir una imagen terrorista por parte del líder, un joven de unos 23 años apodado ‘el pequeño J’ o ‘Julito’, que tiene pedido de captura. “Pronto vamos a publicar todos los datos con la identidad”, adelantó el funcionario.

La investigación avanzó a paso firme. Este miércoles, las madres de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez identificaron los cuerpos de las tres chicas, que fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas. Crédito: X

La clave estuvo en el seguimiento de una camioneta blanca a la que las jóvenes se subieron el viernes por la noche en el oeste del conurbano. Esa pista llevó a la policía hasta una vivienda en el cruce de Chañar y Río Jachal, donde hallaron una mancha de sangre y detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, que habrían sido los encargados de limpiar la escena del crimen.

La ola de allanamientos continuó en los barrios Santa Rosa y Mayol, hasta que finalmente la policía encontró los cuerpos en una segunda casa de Florencio Varela. El operativo fue clave para esclarecer el caso y detener a los primeros sospechosos, aunque el líder de la banda sigue prófugo.

El triple femicidio dejó al descubierto la crueldad de las organizaciones criminales y la facilidad con la que pueden operar a través de las redes sociales. La investigación sigue en curso y las autoridades prometen avanzar hasta dar con todos los responsables.

