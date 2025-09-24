El caso que conmocionó a Florencio Varela sumó este miércoles detalles estremecedores. Se conocieron los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que fueron encontradas asesinadas y enterradas en una vivienda del sur del conurbano bonaerense.

Según informaron fuentes de la investigación, las chicas fueron asesinadas una por una y la data de la muerte es de hace cuatro días. Los peritos establecieron que el ataque ocurrió durante la madrugada del sábado.

El informe forense reveló que Brenda del Castillo tenía un fuerte golpe en el cráneo, con hundimiento y fracturas. Su muerte se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del sábado.

La casa de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos (Foto: captura TN)

Leé más:

Así hablaba Lara, una de las tres jóvenes asesinadas, dos meses antes de morir

SE FILTRARON LOS RESULTADOS DE LAS AUTOPSIAS A LAS TRES CHICAS ASESINADAS EN FLORENCIO VARELA

En el caso de Morena Verdi, los médicos hallaron un profundo corte en el abdomen, que habría sido provocado después del fallecimiento. Además, presentaba varios golpes en la cara.

La situación de Lara Morena Gutiérrez fue aún más brutal: sufrió golpes, puñaladas y los agresores intentaron calcinar su cuerpo. También le amputaron algunos dedos de la mano izquierda.

La casa de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos (Foto: captura TN)

CÓMO SE HALLÓ LOS TRES CUERPOS DE LAS JÓVENES ASESINADAS EN FLORENCIO VARELA ANALIZANDO LA PISTA DE LA CAMIONETA BLANCA QUE LAS LEVANTÓ EN ZONA OESTE

El triple crimen se descubrió este miércoles, después de un intenso trabajo policial. Los investigadores siguieron el recorrido de una camioneta blanca en la que las tres chicas se subieron el viernes por la noche en el oeste del conurbano.

Esa pista llevó a los efectivos hasta una casa ubicada en el cruce de Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela. Allí, la policía encontró una mancha de sangre y detuvo a dos personas: un hombre y una mujer, que habrían sido los encargados de limpiar la escena del crimen.

La camioneta blanca donde se subieron las Morena, Lara y Brenda en zona Oeste (Foto: captura TN)

La ola de allanamientos continuó en los barrios Santa Rosa y Mayol, y terminó con un operativo en una segunda vivienda de la zona. Fue en ese lugar donde finalmente hallaron los cuerpos enterrados.

El caso sigue bajo investigación y la conmoción en la zona es total. Los detalles que arrojaron las autopsias solo profundizaron el horror por el triple crimen que sacude a Florencio Varela.

Leé más:

El conmovedor mensaje de Wanda Nara para las víctimas del triple femicidio

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.