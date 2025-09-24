Tras el hallazgo de los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en un allanamiento realizado en una vivienda de Florencio Varela, Wanda Nara eligió expresarse con un gesto simple pero contundente frente a la tragedia que sacudió al país.

La empresaria compartió en sus redes sociales una imagen de las víctimas y la acompañó con un emoji de corazón roto sumándose a una gran parte de la población que esperaba encontrar a las tres jóvenes con vida sin saber la tragedia que se había desarrollado en la madrugada del sábado.

Foto: Instagram @wanda_nara

La conductora de televisión decidió no escribir un texto largo, sino transmitir su solidaridad con un símbolo que, en redes, suele representar empatía, cariño y acompañamiento. El gesto fue valorado por muchos usuarios, que agradecieron su sensibilidad.

Leé más:

Triple femicidio | El abuelo de las chicas reveló el desgarrador pedido de su bisnieto: “Llega la noche y...”

EL GESTO DE WANDA NARA TRAS EL HALLAZGO DE LAS VÍCTIMAS DEL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

En la publicación se pueden ver las fotos de Lara, Morena y Brenda, cuya muerte brutal dejó una fuerte marca de dolor en sus familias y en todas las personas que seguían minuto a minuto las pesquisas policiales para resolver su desaparición.

La empresaria, que suele ser muy activa en redes sociales dando su opinión o expresando sus sentimientos sobre los temas que tienen en vilo a la opinión pública, se sumó así a la ola de mensajes de figuras públicas que pidieron justicia y acompañaron a las familias en este difícil momento.

Wanda Nara. (Foto: @wanda_nara)

Entre medio de stories de fotografías de las grabaciones de Love is Blind Argentina, la conductora se hizo un espacio para expresar su parecer sobre este tremendo acto de violencia que se llevó la vida de tres jóvenes de entre 15 y 20 años.

Leé más:

Triple femicidio en Florencio Varela: quiénes son los detenidos por el caso de las chicas de La Matanza

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.