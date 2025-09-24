La conmoción por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando se conoció una entrevista televisiva en la que Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15 años, relató el hostigamiento que sufría en su barrio y negó ejercer la prostitución en la vía pública.

En la nota, grabada dos meses antes de su asesinato, Lara se mostró molesta por la actitud de los vecinos del barrio porteño de Flores. “Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, afirmó la adolescente, que durante la entrevista se presentó como “Luna” y dijo tener 20 años.

Las víctimas del triple crimen de Florencio Varela (Crédito: X / Twitter)

Según el informe, los residentes del barrio denunciaban que las jóvenes “atendían a los clientes dentro de un auto en la calle”. Lara fue contundente: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el ‘telo móvil’ y una barbaridad. Es una mentira”.

Tanto ella como su compañera insistieron en que no ejercían la prostitución en la vía pública, sino que ese lugar era solo un punto de encuentro para luego ir a otro sitio.

EL HALLAZGO DE LOS CUERPOS Y LA PISTA CLAVE DE LA CAMIONETA BLANCA: “CAYERON EN UNA TRAMPA NARCO”

Este miércoles, tras un intenso operativo policial, encontraron los cuerpos de Lara, Morena Verdi (21) y Brenda del Castillo (20) enterrados en una casa de Florencio Varela. Las familias de las víctimas identificaron los cuerpos y en las próximas horas comenzará la autopsia.

El triple hallazgo se produjo luego de que los investigadores siguieran el recorrido de una camioneta blanca a la que las tres jóvenes se subieron el viernes por la noche en el oeste del conurbano. Esa pista llevó a la policía hasta una vivienda ubicada en el cruce de Chañar y Río Jachal, donde hallaron una mancha de sangre y detuvieron a dos personas: un hombre y una mujer, sospechados de haber limpiado la escena del crimen.

El abuelo de dos de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela (Fotos: captura de pantalla de TN)

Esta tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que las víctimas “cayeron en una trampa de una organización de narcotráfico” y que fueron engañadas con la promesa de una fiesta.

“Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza. Fueron engañadas para participar de este evento y allí encontraron la muerte”, sostuvo Alonso, quien detalló que la investigación apunta a una venganza narco como móvil del triple crimen.

